Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) son gününe az gelişmiş ülkelerin çağrıları damga vurdu. Afrika ülkelerinin temsilcileri iklim finansmanı konusunda gelişmiş ülkelere tepki gösterdi. Afrikalı müzakereciler, iklim değişikliğiyle mücadele için verilen finansman sözlerinin yerine getirilmesini, hibelerin ve kredilerin ayrı değerlendirilmesini istedi. Gelişmiş ülkelerin geçmişten gelen sorumluluklarına dikkati çeken temsilciler, iklim finansmanının adil biçimde sağlanmasını istedi. COP31 kapsamında Fransa, Panama, Belçika, Fildişi Sahili, Finlandiya, Yunanistan, Solomon Adaları ve İsveç'in katılımıyla ortak basın toplantısı düzenlendi.

FOSİL YAKITLAR NE OLACAK?

Fransa, İsveç ve Panama'nın aralarında bulunduğu ülkeler, COP31'in nihai karar taslağında fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yer verilmemesine tepki gösterdi. Panama Çevre Bakanı Juan Carlos Navarro, "Kirleten öder. Soruna neden olan, çözümüne de katkıda bulunmalıdır" dedi. Fransa Ekolojik Geçiş, Biyoçeşitlilik ve Uluslararası İklim ve Doğa Müzakereleri Bakanı Monique Barbut da, nihai karar metninde fosil yakıtlardan uzaklaşmaya açıkça yer verilmesi gerektiğini ifade etti. İsveç İklim ve Çevre Bakanı Romina Pourmokhtari de emisyon azaltımı ve iklim finansmanının birlikte ele alınması gerektiğini söyledi.

Vanuatu İklim Değişikliği Bakanı Ralph Regenvanu ise, iklim değişikliğinin Pasifik'teki küçük ada devletleri için varoluşsal tehdit oluşturduğunu belirtti.

COP31, ENGELLİLERİN ERİŞİMİNDE 196 ÜLKEYE ÖRNEK OLDU

COP31 İklim Zirvesi, temel başlıklarından biri olan erişilebilirlikte hayata geçirdiği çalışmalarla örnek oldu. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31'de, Mavi Bölge ve Yeşil Bölge'nin toplam 1 milyon 100 bin metrekarelik alanının tamamı engelsiz ve erişilebilir olarak planlandı. 102'si gönüllü 114 kişilik Erişilebilirlik Ekibi, Birleşmiş Milletler (BM) akreditasyon sistemine kayıtlı 521 engelli delegeye hizmet verdi. Bedensel engelliler için 16'sı akülü 77 tekerelkli sandalye bulunurken, görme engelliler için de kılavuz iz yolları hazırlandı. COP31'e katılan Avrupa Parlamentosu'nun bedensel engelli İtalyan Milletvekili Michele Picaro da erişilebilirlik konusunda Türkiye'ye teşekkür etti.