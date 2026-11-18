Antalya
'da devam eden ve iklim politikalarına yönelik verilen sözlerden öteye uygulamaya geçiş niteliği taşıması için yoğun çaba gösterilen COP31'de Türkiye endüstrisini de ilgilendiren önemli bir adım geldi. Dünya Bankası
öncülüğünde tekstilciler için 400 milyon dolarlık (20 milyar lira) kaynak oluşturulması kararlaştırıldı. Tekstil, Hazır Giyim ve Ayakkabı Tedarikçilerinin Karbonsuzlaştırılması (D-TAFS) adı verilen Fon, gelişmekte olan ülkelerin tekstil, hazır giyim ve ayakkabı firmalarının karbonsuzlaştırma girişimlerini finanse edecek. Fonun en büyük yatırımcıları, 60 milyon dolarlık katkıyla Dünya Bankası kuruluşu IFC ve 50 milyon dolarlık katkıyla Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka gibi markaların sahibi İspanya merkezli İnditex olacak. Diğer yatırımcılar arasında Hollanda merkezli FMO, Fransa merkezli Proparco, İngiltere merkezli British International Investment, Küresel Çevre Fonu ve Apparel Impact Institute yer alıyor. Fonun ilk aşamada 225 milyon dolarlık kaynağa ulaşması beklenirken, yeni yatırımcıların katılımıyla fon büyüklüğü 400 milyon dolara ulaşacak.