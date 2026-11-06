Gelir ve yatırımda güçlü büyüme

Türk Telekom, 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Türk Telekom, 2026'nın üçüncü çeyreğinde büyüme ivmesini hızlandırarak konsolide gelirlerini yıllık bazda yüzde 11.9 artışla 86.4 milyar TL'ye yükseltti. Türk Telekom'un, yılın üçüncü çeyreğindeki FAVÖK'ü yıllık bazda yüzde 6.9 artışla 37 milyar TL'ye ulaşırken, FAVÖK marjı yüzde 42.9 oldu. Üçüncü çeyrekteki net kârı 7.7 milyar TL olan Türk Telekom, lisans bedelleri ve güneş enerjisi yatırımları hariç tutulduğunda bu çeyrekte yıllık bazda yüzde 20.2 artışla 27.9 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.

58.5 MİLYON ABONE

Türk Telekom'un 2026 üçüncü çeyrek itibarıyla toplam abone sayısı 58.5 milyona ulaştı. Türkiye'nin her köşesinde yüksek hızlı internet sunma amacıyla sürdürdüğü çalışmaların sonucunda, Türk Telekom'un fiber ağının uzunluğu 592 bin kilometreye, fiber hane kapsaması 34.8 milyona yükseldi. Mobil alanda büyüme ivmesini sürdüren Türk Telekom, mobil abone sayısı 33.4 milyona ulaştı.

HERKES İÇİN TEKNOLOJİ

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Teknolojiyi ekonomik değere dönüştürme kabiliyetimizle hayata geçirdiğimiz dijital dönüşüm projeleri, bu çeyrekte büyümemize hız kazandırdı. Çeşitlendirilmiş gelir yapımızı pekiştirerek ülkemizi geleceğe taşıyan yatırımlarımıza aralıksız devam ettik. Güneş enerjisi yatırımları, imtiyaz süre uzatımı ve mobil lisans bedelleri hariç 2026'nın ilk 9 ayında yatırım harcamalarımızı yıllık bazda yüzde 38 artırarak 71.6 milyar TL'ye yükselttik. Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ederken, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla yatırımlarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi. Mobil abone kazanımında uzun süredir devam eden başarılı performanslarını sürdürdüklerini belirten Şahin, "Bu dönemde mobil abone sayımız 33.4 milyona ulaştı. Mobilde 670 bin net abone kazanımıyla müşteri tabanımızı güçlendirirken, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son on iki ayda 2.8 milyona ulaşan faturalı net abone kazanımıyla bu alanda uzun vadeli stratejimizin olumlu çıktılarını almaya devam ediyoruz. Ülkemizin her köşesinde ve herkes için erişilebilir teknoloji anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürürken, mobil iş kolumuzu da büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

FİBER AĞ 592 BİN KM

Fiber altyapı yatırımlarının devam ettiğini belirten Şahin, "Sabit genişbant tabanı üçüncü çeyrekte 15.4 milyon olarak seyrederken, fiber abonelerimizin toplam sabit genişbant aboneleri içindeki payı yüzde 94.6'ya yükseldi. Fiber ağ uzunluğumuz 592 bin km'ye yükseldi ve fiber altyapımız 34,8 milyon hane kapsamasına ulaştı" dedi.



COP31'in 'Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji' destekçisiyiz

TÜRKİYE'NİN 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'nın ev sahipliği yapacağı ve dünyanın en önemli iklim konferanslarından biri olan COP31'de, "Master Partner" ve "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji" destekçisi olarak yer alacaklarını belirten Şahin, "Türk Telekom olarak fiber ve mobil ağlardaki kapsamlı altyapı gücümüzü, veri merkezi, siber güvenlik ve yeni nesil teknoloji çözümlerindeki yetkinliklerimizle COP31'in iletişim ve teknoloji altyapısını uçtan uca sağlayacağız. Ülkemizin teknoloji ve dijital dönüşüm alanındaki konumunu küresel ölçekte ve uluslararası bir platformda temsil edeceğiz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla öncülük ettiğimiz dijital dönüşüm çalışmalarının iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünü ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı tüm dünyayla paylaşacağız" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör