COP31’ın liderler yoluna Konya imzası

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), küresel iklim mücadelesine yönelik önemli çalışmalara ev sahipliği yaparken, Konya Büyükşehir Belediyesi de geliştirdiği yenilikçi çevre teknolojisiyle zirveye damga vurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya liderlerini karşıladığı ve liderlerin zirve alanına ulaşmak için kullandığı COP31 Liderler Yolu, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen nanografen katkılı asfalt teknolojisiyle hazırlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Hexagraphene Nanoteknoloji iş birliğiyle hayata geçirilen uygulamada, plastik atıklar yüksek teknolojiyle yol altyapısına kazandırıldı. Geleneksel asfalt uygulamalarına çevreci bir alternatif sunan proje, Türkiye'nin sürdürülebilir şehircilik alanındaki çalışmalarını uluslararası platforma taşıdı.

"DÜNYAYA ÇEVRE HEDİYESİ"

Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Başkanı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve COP31 Yerel ve Bölgesel Yönetimler Elçisi Uğur İbrahim Altay, Konya'da geliştirilen teknolojinin dünya liderlerinin kullandığı güzergahta uygulanmasının gurur verici olduğunu söyledi. Altay, "Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda geliştirdiğimiz grafen yol, dünyada bir ilk ve COP31'in önemli çıktılarından biri haline geldi. Karbon salınımını ve plastik atıkları azaltan bu uygulamamızın tüm şehirlere örnek olacağına inanıyorum. Dünya liderlerinin geçtiği yol, Konya Büyükşehir Belediyemizin tüm dünyaya bir çevre hediyesidir" dedi. Projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele vizyonunu ortaya koyduğunu vurgulayan Altay, hedeflerinin daha az karbon üreten, daha az enerji tüketen ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakan şehirler inşa etmek olduğunu belirtti. Altay, projeye verdikleri destek dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum'a teşekkür etti.



HEDEF ULUSLARARASI YAYGINLAŞMA

Uluslararası standartlara ve Emisyon Ticaret Sistemi'ne (ETS) uygun sertifikalandırma çalışmaları devam eden projenin, yeni pilot uygulamalar ve uluslararası iş birlikleriyle yaygınlaştırılması hedefleniyor. Karbon azaltımlarının Türkiye'nin Ulusal Katkı Beyanı (NDC) hedefleriyle ilişkilendirilmesi de planlanıyor. Konya'da geliştirilen ve COP31'de dünya liderlerinin kullandığı yolda uygulanan teknoloji, yerel yönetimlerin yeşil dönüşümde üstlenebileceği rolü ortaya koyarken Türkiye'nin çevreci altyapı çözümlerini dünya gündemine taşıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör