Çöplerden bir şehrin enerjisini karşılıyorlar





"YILDA 65 BİN TON EVSEL ATIK DEPOLAMAKTAYIZ"

60 bin metreküp kapasiteli tesiste yılda 65 bin ton evsel atık depolandığını belirten Tütün, "Tesisimizde bir adet membran biyoreaktör dediğimiz su arıtma tesisi bulunmaktadır. Burada da günlük 60 metreküp kapasiteli bir tesis bulunmaktadır. Bu tesisimizde de kirlilik yükü yüksek olan çöp suyunu arıtıp içme suyu standardına getirdikten sonra doğaya deşarj etmekteyiz. Bu tesiste yılda 65 bin ton evsel atık depolamaktayız. Birinci hücremizin ömrüne yaklaşık 2 yıl kaldı. İkinci yıldan sonra ilk hücremizi tamamen kapatıp, ikinci hücrenin taban sızdırmazlık sistemini yapıp işletmeye alacağız. Bunun yanında tesisimizde bir adet Depo Gazı Enerji Üretim Santrali bulunmakta. Depoladığımız atıklardan oluşan metan gazı bu tesisimize aktarılarak burada elektrik enerjisine dönüştürülmekte. Bu tesiste saatlik olarak 1.2 megavat elektrik enerjisi üretiyoruz. Başka bir tesisimiz olan tıbbi atık sterilizasyon tesisinde ise hastanelerden, sağlık kurumlarından ve sağlık üreticilerinden üretilen tıbbi atıklar taşınarak bu tesiste bertaraf edilmektedir. Bertaraf yöntemi buharlı sterilizasyon dediğimiz cihazlarda yapılmaktadır. Yüksek sıcaklıkta ve kızgın buhar elde edilerek atık üzerine verilmekte ve atık üzeri içerisindeki mikroorganizmalar arındırılarak zararsız hale getirilip evsel atık formuna dönüştürülmektedir. Evsel atık formuna dönüştürülen tıbbi atıklar yine evsel atık depolama tesisine gönderilerek burada depolanmaktadır" diye konuştu.