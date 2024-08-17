Çorapçılar Anadolu seferine hazırlanıyor

Tekstil ve hazır giyimde dünyada üretim üssü konumunda olan Türkiye, çorapta da Çin'in ardından ikinci sırada yer alıyor. Dünyada satılan her 100 çoraptan 8'i, Avrupa'da giyilen dört çoraptan biri ülkemizde üretiliyor. Türkiye'nin çorap üretiminde en önemli hub olduğunu söyleyen Murat Çorap Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Özüren, sektörde artan maliyetlere dikkat çekti. Türkiye'nin kayıp yaşamaması için üretimin Anadolu'ya taşınmasının hayati önem taşıdığını söyleyen Özüren, "Uzakdoğu ile fiyat farkımız yüzde 40-50'lere kadar çıktı. Büyük şehirlerde yaşam maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle çalışanlar memleketlerine dönüyor. Fabrikaların Anadolu'ya taşınması için bir strateji oluşturulmalı ve teşvik sağlanmalı" dedi. Sektörün istihdam kaybının yüzde 20-25 seviyelerinde olduğunu anlatan Özüren, şunları kaydetti: "EYT bunu çok tetikledi. Kalifiye elemanlarımızı kaybettik. Sosyal destek alanlar da çalışmaya sıcak bakmıyor. Sektör olarak tek alternatifimiz İstanbul'dan taşınmak. Mevcut yatırımların taşınması konusunda teşvik verilmeli. Çünkü bu firmaların bunu yapabilecek finansal gücü yok." Ümit Özüren, Türk firmaların müşterilerini ağırlıklı olarak Bangladeş ve Çin'e kaptırdığını söyledi.Avrupa Birliği'nin tamamına ve İngiltere'ye satış yaptıklarını söyleyen Özüren, şu bilgileri verdi: "İstanbul ve Eskişehir'deki fabrikalarımız yüzde 100 ihracata çalışıyor. Markalara, online satış yapanlara ve hatta marketlere üretim yapıyoruz. Ana pazarımız İngiltere, İskandinav ülkeleri ve Almanya" dedi. Çocuk yaşından beri işin içinde olduğu bilgisini veren Özüren, "Çok güçlü bir bilgi birikimimiz var. Bunu heba etmememiz lazım. Sektörümüzde kimse Mısır'a gidip de yatırım yapmak istemiyor" diye konuştu.