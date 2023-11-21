Çoruh Vadisi’nde yetişiyor! Dünyada benzeri yok! Ödüllü ürüne talep yoğun





ZEYTİN AĞAÇLARININ BOYU 8-12 METREYİ BULUYOR

Çoruh Vadisi üzerinde mikroklima iklimine sahip olan bölgede, 800 dekar alanda, yaklaşık 22 bin zeytin ağacı bulunuyor. Zeytin ağaçlarının boyu Ege ve Akdeniz bölgesindeki bodur zeytin ağaçlarının aksine 8 ile 12 metre arasında değişirken, merdiven yardımıyla metrelerce yükseklikle bulunan ağaçların tepesine çıkan üreticiler, zeytinleri dalından tek tek topluyor.

Emekli Öğretmen Varol Tosun kendi bahçesinde zeytin ürettiğini ifade ederek Kasım ayında başlayan zeytin hasadı aralık ayı sonuna kadar devam ettiğini ifade etti. Bu yıl rekoltenin düşük ama kalite anlamında iyi olduğunu belirten Tosun "Bölgemizde sofralık zeytin, butko ve sat zeytini bulunuyor. Butko zeytini kabuğu ince olduğu için sofrada daha lezzetli, diğer sat zeytini ise uzun süre dayanabilecek türde bir zeytindir. Bölge halkın hayvancılıkla uğraşsa da zeytin birinci gelir kapısı oldu bizler için" dedi.