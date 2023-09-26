Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Çukurova Havalimanı’nda ulaşım Çukurova esnafına emanet
Giriş Tarihi: 26.9.2023 11:22 Son Güncelleme: 26.9.2023 11:43

Çukurova Havalimanı’nda ulaşım Çukurova esnafına emanet

Hem yolcu hem de kargo taşımacılığı hizmeti ile Çukurova’nın dünyaya açılan kapısı olacak olan Çukurova Havalimanı’nı kullanan yolcuların Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye’ye ulaşımını Çukurova esnafı sağlayacak.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Çukurova Havalimanı’nda ulaşım Çukurova esnafına emanet

2024 yılının başında hizmete girmesi planlanan Çukurova Havalimanı'nda ulaşım hizmetini Çukurova Bölgesel Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi sağlayacak. Çukurova Bölgesel Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi Başkanı Yasin Boyraz, havalimanının bölgeye değer ve ekonomik katkı sağlayacağını söyledi.

Çukurova Havalimanı ulaşım hizmetlerinin tamamını esnafların oluşturduğu bölgede kurulan bir kooperatifin üstlenmesinin bölge adına gurur verici olduğunu ifade eden Boyraz, "Kurulduğumuz günden itibaren Adana ve Mersin bölgesi esnafımıza fayda sağlayabilmek için çok ciddi mücadele verdik. Özellikle Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Sayın Niyazi Göger'in destekleri ile böylesine önemli bir hizmeti bölgemize kazandırdık" dedi.

Projenin detayları hakkında da açıklamalarda bulunan Yasin Boyraz, "2 bin kişilik istihdamı hedeflediğimiz Çukurova Havalimanı yolcu taşıma işinde, ulaşım hizmetini 100 otobüs, 100 VIP minibüs ve 100 taksi olmak üzere toplamda 300 araçla yolcu memnuniyeti odaklı ve kaliteli hizmet anlayışıyla sunacağız" diye konuştu.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Çukurova Havalimanı’nda ulaşım Çukurova esnafına emanet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA