Çukurova Havalimanı’nda ulaşım Çukurova esnafına emanet

2024 yılının başında hizmete girmesi planlanan Çukurova Havalimanı'nda ulaşım hizmetini Çukurova Bölgesel Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi sağlayacak. Çukurova Bölgesel Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi Başkanı Yasin Boyraz, havalimanının bölgeye değer ve ekonomik katkı sağlayacağını söyledi.

Çukurova Havalimanı ulaşım hizmetlerinin tamamını esnafların oluşturduğu bölgede kurulan bir kooperatifin üstlenmesinin bölge adına gurur verici olduğunu ifade eden Boyraz, "Kurulduğumuz günden itibaren Adana ve Mersin bölgesi esnafımıza fayda sağlayabilmek için çok ciddi mücadele verdik. Özellikle Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Sayın Niyazi Göger'in destekleri ile böylesine önemli bir hizmeti bölgemize kazandırdık" dedi.

Projenin detayları hakkında da açıklamalarda bulunan Yasin Boyraz, "2 bin kişilik istihdamı hedeflediğimiz Çukurova Havalimanı yolcu taşıma işinde, ulaşım hizmetini 100 otobüs, 100 VIP minibüs ve 100 taksi olmak üzere toplamda 300 araçla yolcu memnuniyeti odaklı ve kaliteli hizmet anlayışıyla sunacağız" diye konuştu.