Başkan Erdoğan ABD’ye gitmeden ABD’li yatırımcı Türkiye’ye geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesinde 10 milyar dolarlık bir sermayeyi yöneten şirketin ürettikleri makinayı satın almak için Türkiye'ye gelmesinin öneminden bahseden Milteksan Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Uğur Şimşir anlaşmayı "Bu makina sektörümüz açısından çok önemli bir olay. USEL Makine ile KMT arasında, ABD ve Avrupa'da Türk üretimi makinaların sayısının arttırılması konusunda iş birliği mutabakatı yapıldı. Türk milli makina sanayimiz için yurtdışına öncü bir yol açıyoruz, bu daha başlangıç. Bu işbirliği, ABD ve Türkiye arasında ticari ilişkilerin gelişimi açısından değerli olduğu kadar sivil sanayinin de gelişiminin göstergesidir. Savunma sanayinde son yıllarda gösterdiğimiz başarıyı sivil sanayiye de taşımalıyız." şeklinde yorumladı.
TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA TİCARET HACMİ 30 MİLYAR DOLAR CİVARIDA
Dr. Uğur Şimşir, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, ABD hükümeti ve finans çevreleri ile temasları yoğunlaştırdılar. ABD ve Türkiye arasında ticaret hacmi günümüzde 30 milyar dolar civarında ve bu rakam artış eğiliminde. Biz de özel sektör olarak bu çabaya ortak olmalı ve elimizi taşın altına koymalıyız düşüncesindeyiz. Her bakımdan kalitesini ve teknolojisini ispatlayan yerli ve milli ürünlerimize güveniyoruz. Şu an Afrika'dan Asya ve Avrupa'ya tüm dünyada binlerce kilometre uzakta Türk teknolojisi makinalar kullanılıyor. 4. Sanayi devriminin sayılı lider ülkelerinden biri olarak oyun kurucu rolüne adayız" dedi.
Sektörün temel bazı sorunlarının altını da çizen Şimşir "Makina sektörünün yıllardır çözemediği en önemli problemlerden birisi olan yetersiz ve uygunsuz ürünlerin piyasada haksız rekabete sebep olması konusunda bazı düzenleyici adımlar atılmasını bekliyoruz. Ciddi bir denetim ve mevcut bir kontrol mekanizması olmaması nedeniyle, asgari standartlara uyan ve uymayan ürünlerin aynı piyasada olması haksız rekabet oluşturuyor. Kalitesiz ve güvensiz bazı ürünlerin küresel piyasaya Türk markasıyla ihraç edilebilmesi Türk Malı marka ve imajına zarar verdiği gibi, kaliteli ve garantili üretim yapan firmaların ihracatına sekte vurabiliyor. Türk ürünlerine belirli standartlar getirilmeli, sınıflandırılan ürünler denetlenmeli ve kalite garantisi verilmeli. Türk Makinesi imajının iyileşmeye ihtiyacı var. Güçlü bir itibar ve imaj oluşturulması tüm Türk firmalarının ve sektörün önünü açacaktır. Dünya üzerinde her ülkeye Türk makinalarını satabiliriz. Türk makina sektörü yeterli destek ve özenle en üst düzeyde rakiplerini bile geride bırakabilir" diye konuştu.
ŞİMŞİR, "BU TEKNOLOJİYE SAHİP 7. ÜLKE TÜRKİYE OLACAK"
Milli ve yerli makine sanayi işbirliği girişimi Milteksan tarafından yapılan çalışmalara da dikkat çeken Dr. Uğur Şimşir "Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, SAHA İSTANBUL ve Sanayi Bakanlığı destekleri ile kurulan Milteksan tarafından Türkiye'nin ilk yerli ve milli CNC makinası üretimine başlanıyor. Bu milli CNC kontrol üniteleri yakında hem USEL'in ürettiği makinalarda hem de tüm dünyada yaygın olarak kullanılacak. Şu an dünyada CNC teknolojisine sahip sadece 6 ülke bulunuyor, Milteksan sayesinde 7. ülke Türkiye olacak. Bu alanda dışa bağımlılık biteceği gibi ülkemiz ihracatla daha yüksek döviz girdisi elde edecek. Savunma sanayisinde gücünü ispatlayan Türkiye şimdi de sivil sanayide de adından söz ettirecek" şeklinde sözlerini noktaladı.