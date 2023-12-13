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Giriş Tarihi: 13.12.2023 08:19

Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de

Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat'ta bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.

AA
Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat'taki bazı alanlar, orman sınırları dışına çıkarıldı.

Kararda, orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.

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Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de
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