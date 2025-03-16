Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Hedefimiz tek haneli enflasyon

Milletimizin teveccühü sayesinde, her seçimde siyasi istikrar ortamını pekiştirerek bugünlere geldik. Türkiye'de AK Parti'nin hizmetlerinden yoksul bıraktığımız tek bir karış toprağımız, tek bir ilçemiz, beldemiz söz konusu değil. Bize oy versin vermesin, biz bütün vatandaşlarımıza aynı nazarla bakıyoruz ve hepsine de hizmet vermek için gece gündüz koşturuyoruz" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ, YENİDEN TEK HANELİ ENFLASYON"

Türkiye'deki ekonominin temel sorununun 'enflasyon' olduğunu ifade eden Yılmaz, "Vatandaşımızın derdi neyse bizim de derdimiz odur. Vatandaşımızın önceliği neyse bizim de önceliğimiz odur. Böyle bir zihniyetimiz var AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak. Dolayısıyla şu anda temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Bu çerçevede geçen yılın ortalarından itibaren düşüş trendi başladı. Mayıs ayında 75'lere kadar yükselmişti enflasyon geçen yıl Mayıs ayında.