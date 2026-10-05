Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı: Tek haneye indirmeyi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Fiyat istikrarının güçlenmesiyle ekonomimizde öngörülebilirliği artırmayı, sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi ve büyümeyle oluşan refahın vatandaşlarımızın yaşam standartlarına kalıcı biçimde yansımasını sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

Tüketici enflasyonu Eylül ayında yüzde 1,84 oranında gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 29,73 seviyesine gerilemiştir. Böylece, yılın üçüncü çeyreğinde dışsal gelişmelerin oluşturduğu baskılara rağmen enflasyondaki düşüş eğilimi hızlanmış ve yaklaşık 5 yıllık bir dönemin ardından Orta Vadeli Program'da ortaya konan çerçeveyle uyumlu şekilde yıllık enflasyon yüzde 30'un altına gerilemiştir.



Bu iyileşmeye gıda enflasyonundaki olumlu seyir önemli katkı sağlamıştır. Özellikle taze meyve ve sebze fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle gıda yıllık enflasyonu bir önceki aya göre 6,2 puan azalarak yüzde 27,6 seviyesine inmiştir. Temel mal grubunda ise yıllık enflasyon yüzde 15,9 oranıyla yatay seyretmiştir.

Hizmet grubunda ise ulaştırma ve haberleşme hizmetlerindeki aylık enflasyondaki ılımlı artışın etkisiyle hizmet enflasyonu yıllık bazda yüzde 37,7 seviyesine gerilerken; yıllık kira enflasyon görünümündeki iyileşmenin sürmesi de hizmet kaleminde dezenflasyon sürecini desteklemektedir.



Bölgemizde ve küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin enerji ve emtia maliyetleri üzerinden yurt içi fiyatlara yansıyabilecek etkilerini yakından izliyoruz. Bu gelişmelerin yurt içi fiyatlara geçişini sınırlamak ve ekonomimizin dışsal şoklara karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla para, maliye ve gelirler politikalarımızı güçlü bir eşgüdüm içerisinde uygulamaya devam ediyoruz.

ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ EĞİLİMİNİN BELİRGİNLEŞMESİNİ BEKLİYORUZ

Önümüzdeki dönemde temel hedefimiz, enflasyonun ana eğilimindeki düşüşü güçlendirerek dezenflasyon sürecini kesintisiz biçimde sürdürmek ve fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etmektir. Enflasyon beklentilerinin hedeflerimizle uyumlu biçimde çıpalanması ve arz yönlü politikalarımızdan elde edeceğimiz kazanımlarla enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere indirmeyi hedefliyoruz.



Bu doğrultuda tarımsal üretimde verimlilik ve üretim planlamasını geliştirirken, enerji arz güvenliğimizi artıracak, konut arzını güçlendirecek ve lojistik maliyetlerini azaltacak adımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Arz yönlü şoklarının etkisinin zayıflaması ve uyguladığımız koordineli politikaların desteğiyle enflasyondaki düşüş eğiliminin belirginleşmesini bekliyoruz.

Fiyat istikrarının güçlenmesiyle ekonomimizde öngörülebilirliği artırmayı, sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi ve büyümeyle oluşan refahın vatandaşlarımızın yaşam standartlarına kalıcı biçimde yansımasını sağlamayı amaçlıyoruz.