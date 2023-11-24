Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı! Türkiye, Avrupa ülkelerini geride bıraktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ülkemiz Dünya Bankası Devlet Teknolojileri Olgunluk Endeksi'nde 198 ülke arasında ilk yüzde 35'lik dilime girmiş ve 'GovTech Liderleri' olarak nitelendirilen A grubunda diğer 68 ülke ile birlikte yer almıştır. Avrupa Komisyonu 2023 yılı e-Devlet Kıyaslama Raporu'nda ülkemiz 35 ülke arasında ilk kez 10. sırada yer almıştır. Ayrıca bu raporda ülkemiz; kullanıcı desteği ve dijital posta kutusu alt kırılımlarında 100 tam puan alarak genel sıralamada; Fransa, Almanya, Norveç, İspanya, İtalya ve İsveç gibi ülkeleri geride bırakmıştır." açıklamasında bulundu.