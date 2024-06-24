Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cezayir ile ticaret hacmimiz 6,3 milyar dolara ulaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cezayir programları kapsamında, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından Muradiye Sarayı'nda kabul edildi.

Görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Yılmaz, Tebbun ile heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının samimi selamlarını, sevgilerini ve muhabbetlerini ilettiklerini söyledi.

Türkiye ve Cezayir'in iki dost kardeş ülke olarak her alanda ilişkilerini geliştirmeye devam ettiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ticaret hacmimiz 6,3 milyar dolara ulaştı ve Cumhurbaşkanlarımızın hedef olarak koyduğu 10 milyar dolara her geçen yıl yaklaşıyoruz. Türk firmalarının Cezayir'de yaptıkları yatırımlar 6 milyar doları aşmış durumda, 30 bin civarında Cezayirli kardeşimize iş imkanı oluşturuyorlar. Bu yatırımların önümüzdeki dönem daha da artacağına inanıyoruz. Müteahhitlik alanında da 21 milyar doları aşan çok sayıda projeyi Türk firmaları gerçekleştirdi bugüne kadar. Önümüzdeki dönem yeni projelere de katkıda bulunmaya devam edeceklerine inanıyoruz."

Yılmaz, bugünkü uluslararası fuara çok güçlü bir heyetle katılım sağladıklarını vurgulayarak, "Türkiye'den ve Cezayir'de çalışan firmaları dahil ettiğinizde 80'in üzerinde firmayla, kuruluşla katılım sağlıyoruz. Bu ziyaretin ve firmaların bir araya gelişinin ilişkilerimize yeni bir ivme katacağına inanıyoruz." dedi.