Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Deprem çalışmaları için 2 trilyon Türk lirası kaynak ayrıldı

"ÇOK BÜYÜK ÖLÇEKLİ BİR MESELE AMA EL ELE BU SORUNU AŞIYORUZ"

Deprem sonrası bölgede yapılan çalışmaların önemine vurgu yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"En gelişmiş' dediğimiz ülkelerin bile altından kalkmasının çok kolay olmadığı bir mesele. Türkiye Cumhuriyeti çok şükür güçlü yapısıyla, siyasi istikrarıyla, güçlü bütçesiyle bu yükün altından kalkıyor. Bu sene sonu itibarıyla büyük oranda bir gelişme sağlamış olacağız, konutlarda gelecek sene sonuna doğru aşağı yukarı hak sahiplerine ihtiyaçlarını dağıtmış olacağız. Bunları yaparken de koordinasyon içinde çalışmak çok önemli, birinin yaptığını diğerinin bozmaması çok önemli. Bu konuların koordinasyon içinde yürütülmesi için bakanlarımızla geçtiğimiz yıl toplantılar yapmıştık, bir mekanizma kurmuş durumdayız Ankara'da, ilgili tüm bakanlıklarımız haftada bir, 10 günde bir toplanıp çalışmaları gözden geçiriyorlar. Bir çalışma bittiğinde diğer çalışmanın gecikmemesi için her türlü gayret sarf ediliyor. Çok büyük bir alan, çok sayıda şantiye, 110 bin civarında çalışan olan bir deprem çalışmasından bahsediyoruz. Çok büyük ölçekli bir mesele ama Türkiye Cumhuriyeti, devlet, millet olarak el ele bu sorunu aşıyoruz."

Bir daha böyle afetlerin yaşanmamasını temenni eden Yılmaz, afette yaşamını yitirenlere bir kez daha rahmet dileğinde bulundu.

Geride kalanlara sabır dileyen Yılmaz, "En ağır şekilde bu sorunu yaşayan Hatay başta olmak üzere bütün deprem bölgelerini, inşallah eskisinden de daha güçlü, sağlıklı, dirençli bir hale getirmeye kararlıyız, konutlarıyla, altyapılarıyla, ekonomik, sosyal hayatıyla bu 3 temel başlık altında bölgelerimizi ihya, inşa etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Yılmaz, Hataylıların ve tüm depremzedelerin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.