Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu! Fon tasfiyesinde kritik tarih: Ara ödemeler başlıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, fonların tasfiyesi ile ilgili süreçlerin planlanan takvim doğrultusunda kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Tasfiye ödemelerinde gelinen aşamaya ilişkin verileri paylaşan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"23 Ekim itibarıyla toplam 93 fona, 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira ödeme gerçekleştirilmiştir. Bu süreçler titizlikle devam etmektedir. Olağanüstü tasfiyeyle ilgili 1 milyon liraya kadar ödemeler cuma günü itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası kanalıyla başlayacak."

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