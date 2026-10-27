Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu! Fon tasfiyesinde kritik tarih: Ara ödemeler başlıyor
Giriş Tarihi: 27.10.2026 20:11

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu! Fon tasfiyesinde kritik tarih: Ara ödemeler başlıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tasfiye edilen fonlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 1 milyon liraya kadar olan ödemelerin cuma günü itibarıyla başlayacağını duyurdu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, fonların tasfiyesi ile ilgili süreçlerin planlanan takvim doğrultusunda kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Tasfiye ödemelerinde gelinen aşamaya ilişkin verileri paylaşan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"23 Ekim itibarıyla toplam 93 fona, 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira ödeme gerçekleştirilmiştir. Bu süreçler titizlikle devam etmektedir. Olağanüstü tasfiyeyle ilgili 1 milyon liraya kadar ödemeler cuma günü itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası kanalıyla başlayacak."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#CEVDET YILMAZ #İŞ BANKASI #ZİRAAT BANKASI
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu! Fon tasfiyesinde kritik tarih: Ara ödemeler başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA