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Giriş Tarihi: 14.6.2024 15:36

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyon hedeflerini paylaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonu 2025'te yüzde 20'nin altında, 2026'da ise tek haneli oranlara ulaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.

İHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyon hedeflerini paylaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonu 2025'te yüzde 20'nin altında, 2026'da ise tek haneli oranlara ulaştırmayı hedeflediklerini bildirdi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Merkez Bankası anketinde enflasyon beklentilerinin düşmeye ve hedeflerine yaklaşmaya devam ettiğini belirtti.

"YAPISAL REFORMLAR İLE SONUÇ ALACAĞIZ"

Siyasi istikrar ve güven ortamında Orta Vadeli Programı uygulamayı sürdüreceklerine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:
"2025 yılında yüzde 20'nin altında, 2026 yılında tek haneli oranlara ulaşmayı hedefliyoruz. Para politikasının yanı sıra maliye politikası ve verimliliği artıran yapısal reformlar ile sonuç alacağız. 2024'ün ikinci yarısında başlayacak olan dezenflasyon dönemi istikrar içinde büyüme ve sosyal refahı kalıcı olarak artırma amacımıza da hizmet edecek."

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyon hedeflerini paylaştı
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