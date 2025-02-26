Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İngiltere’de kritik temaslarda bulunacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın İngiltere'ye ziyarette bulunarak küresel finans çevreleriyle temaslar gerçekleştirecek. Yılmaz, aynı zamanda Londra'da fon yöneticileri ve yatırımcılarla görüşecek.

Londra Borsası'nda düzenlenecek yuvarlak masa toplantısında finans çevreleriyle bir araya gelecek Yılmaz, Global Türk Capital'in düzenlediği "Türkiye ve Çevresinde Özel Sermaye Yatırımları 2025 Görünümü Konferansı"nda, Türkiye'nin 2025 yılı ekonomik görünümü ve makro politikalarına ilişkin bir sunum gerçekleştirecek. Ayrıca Dünya Türk İş Konseyi'nin Birleşik Krallık üyeleriyle buluşacak.

Yılmaz, programının ikinci gününde ise uluslararası fonların yöneticileriyle özel bir toplantı yapacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın ziyareti kapsamında, Türkiye ekonomisinin yatırımcılara sunduğu fırsatlar ve küresel finans çevreleriyle işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik mesajlar vermesi bekleniyor.