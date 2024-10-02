Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İş gücü piyasasıyla eğitim programımız arasındaki örtüşmeyi sağlamalıyız

'AKADEMİSYEN SAYIMIZ 183 BİNİN ÜZERİNDE'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 7,3 milyonun üzerindeki öğrenci sayısıyla Avrupa yükseköğretim sisteminde kayıtlı öğrenci sayısı açısından ön sıralarda yer aldıklarını kaydederek, "22 yıl önce 70 bin civarında olan toplam akademisyen sayımız bugün 183 binin üzerine çıkmış durumda. Öğretim elemanlarımızın yüzde 46,4'ünün kadın olması, eğitimde eşitliğe verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak bizi ayrıca gururlandırıyor. Bunun yanı sıra yükseköğretim fırsatından faydalanamamış 34 yaş üstü kadınlarımız için kamu üniversitelerinde yaklaşık 21 bin kişilik ek kontenjan oluşturduk. Şehit ve gazi yakınlarımız için ise vakıf üniversitelerinde 3 bin 774 kişilik özel kontenjan tahsis ederek bu alandaki toplumsal sorumluluğumuzun gereğini akademide de yerine getirdik" diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye çapında yurtların yatak kapasitesini 991 bine yükselttiklerini belirterek, "Bu sayıyı yakın zamanda 1 milyonun üzerine çıkaracağız. Sadece sayıyı arttırmakla kalmadık. Aslında niteliğini de geliştirdik. Ben 5 yıl boyunca yurtta kaldım öğrenciyken. ODTÜ yurtlarında 6 kişilik bir odada kaldım eğitim hayatım boyunca. Şimdi 1 kişilik, 3 kişilik daha konforlu diyebileceğimiz ortamlarda yurtlarımız hizmet veriyor. Ankara'da yurt kapasitesi 50 binin üzerinde. Gerçekten dünyayla mukayese ederseniz en fazla yurt imkanı sağlayan ülkelerden biri olduğumuzu rahatlıkla ifade edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Yükseköğrenimde ülkenin yakaladığı başarıların uluslararası raporlarda teyit edildiğini vurgulayan Yılmaz, "Uluslararası Yüksek Öğretim Derecelendirme Kuruluşu Times Higher Education'ın 2024 dünya üniversiteler sıralamasında ilk 400'e 3, ilk 1000'e 11 üniversitemiz girmeyi başardı. Bu yıl ilk kez 3 üniversitemizin birden ilk 400'de yer almış olması çok kıymetli, tebrik ediyorum. Üniversitelerimizin küresel rekabet gücünü arttırıp ilk 500'e giren Türk üniversitesi sayısını en az 10'a çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.