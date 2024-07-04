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Giriş Tarihi: 4.7.2024 14:18

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'li kardeşlerimizin refah artışına katkı sunmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, hem Türkiye’de hem de KKTC’deki ekonomik ve siyasi istikrarın devamının iki ülke ve bölge için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "KKTC'nin refahı için hayata geçirdiğimiz proje ile Anadolu'dan gelen su ile içme suyu sorununu çözmüştük; şimdi de Kıbrıs'ın bereketli ovalarını suyla buluşturarak tarımsal üretimi destekleyeceğiz. Bunun yanı sıra; sanayi, turizm, altyapı, sağlık, eğitim, ulaşım gibi konulardaki iş birliğimizi artırarak da KKTC'li kardeşlerimizin refah artışına katkı sunmayı sürdüreceğiz" dedi.

DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC’li kardeşlerimizin refah artışına katkı sunmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yılmaz, açıklamasında "KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaktan memnuniyet duydum. Sayın Üstel ile görüşmemizde, yakın zamanda imzaladığımız 2024 İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması ile gerçekleştirilmesi öngörülen öncelikli projeleri ele aldık. KKTC'nin refahı için hayata geçirdiğimiz proje ile Anadolu'dan gelen su ile içme suyu sorununu çözmüştük; şimdi de Kıbrıs'ın bereketli ovalarını suyla buluşturarak tarımsal üretimi destekleyeceğiz. Bunun yanı sıra; sanayi, turizm, altyapı, sağlık, eğitim, ulaşım gibi konulardaki iş birliğimizi artırarak da KKTC'li kardeşlerimizin refah artışına katkı sunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Hem Türkiye'de hem de KKTC'deki ekonomik ve siyasi istikrarın devamının iki ülke ve bölge için hayati önem taşıdığına işaret eden Yılmaz, "Bu bağlamda, Türkiye'de uyguladığımız programın planlı ve koordineli bir şekilde işliyor olmasının KKTC'ye ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimize de çok olumlu yansımaları olacaktır. Hazırlıkları süren ve 20 Temmuz'da 50'nci yılını idrak edeceğimiz Mutlu Barış Harekatı'nın yıl dönümünü şimdiden kutluyor, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Birliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'li kardeşlerimizin refah artışına katkı sunmayı sürdüreceğiz
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