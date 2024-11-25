Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Reel sektörle istişare içinde hareket ediyoruz

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) kasım ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi verilerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından önemli değerlendirmelerde bulundu.

REEL KESİM GÜVENİ ARTTI

TCMB verilerine göre, mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi kasım ayında bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 103,4 seviyesinde gerçekleşti.

"REEL SEKTÖRLE İSTİŞARE İÇİNDEYİZ"

Verileri yorumlayan Yılmaz, sosyal medya hesabından şunları ifade etti:

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi kasım ayında bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 103,4 seviyesinde gerçekleşti. Dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği zorlu koşullara rağmen reel kesimin gösterdiği dinamizm geleceğe dönük makro politika çerçevemizi destekliyor.

Politikalarımızı şekillendirme ve uygulama aşamasında reel sektörle istişare içinde hareket ediyoruz. Bir yandan enflasyonu düşürme yolunda mesafe alırken, diğer yandan dengeli büyüme perspektifimizi koruyoruz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ile geleceğimizi sağlam zeminde inşa etmeye ve istikrar içinde büyümeye devam edeceğiz."