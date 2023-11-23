Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savunma ürünlerinde dışa bağımlılığımız yüzde 20’lere geriledi

EKİMDE 514 MİLYON 746 BİN DOLARLIK İHRACAT

Yılmaz, Türk savunma sanayisi başarılarının, hem istatistiki bilgilerde hem de sahada kendini gösterdiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Türkiye savunma ürünlerinde 20 yıl önce yüzde 80 oranında dışa bağlıyken bu oran bugün yüzde 20'lere gerilemiştir. Buradaki mesafe gerçekten muazzam bir mesafe. Az önce söylediğim gibi bir değişim değil, bir devrim olmuş gerçekten. Bunu bu yüksek oranlardan yüzde 20'lere düşüşte görüyoruz. Tabii bir istatistik olarak geçmemek lazım bunu. Bu büyük başarı kendiliğinden gerçekleşmedi. Böyle bir devrim, böyle bir değişim ancak güçlü bir siyasi iradeyle ve çok fedakarca çalışan kadrolarla başarılabilir. Bu anlamda güçlü siyasi iradesiyle bir devrime öncelik eden Cumhurbaşkanımıza, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, bir cumhurbaşkanı yardımcısının ötesinde, bu aziz milletin bir ferdi olarak şükranlarımı sunuyorum. Cenabıallah razı olsun diyorum. Ayrıca burada bir görünmez kahramanlar var tabii. Gece gündüz bu değişim olsun diye uğraşan, çalışan, akıl teri döken tüm savunma sanayi çalışanlarımıza, yöneticilerimize, şirketlerimize velhasıl emeği geçen tüm herkese yürekten teşekkür ediyorum.

Yılmaz, 2002'de yaklaşık 5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken bugün 16 katlık bir artışla 90 milyar doların üzerine ulaşıldığını vurgulayarak, "Başarısını sahada ispat etmiş insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında, Türkiye dünyanın ilk üç dört ülkesi arasında yer almaktadır." dedi.