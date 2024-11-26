Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Temel amacımız enflasyonu tek haneye düşürmek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen ticaret fuarına katıldı. Ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Temel amacımız enflasyonu kalıcı bir şekilde tek haneli rakamlara düşürmek, fiyat istikrarını sağlamak, istikrarlı bir ortamda büyümek ve gelirimizi adaletli bir şekilde dağıtmaktır" ifadelerini kullandı.



"VİZYONUMUZ BÜTÜN DÜNYA"

Fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat ihracatçıların her zaman yanında olduklarını belirterek, "Vizyonumuz bütün dünya. Türkiye Yüzyılı'nı ticaret yüzyılı yapacağız. Geldiğimiz nokta çok şükür 22 yıl önce kimsenin hayal edemeyeceği bir nokta. Bunu dışarıdan çok iyi görüyorlar ve takdir ediyorlar.

Altyapısı ve üstyapısı il tamamen yenilenmiş, büyük bir üretim ve tedarik merkezi haline gelmiş, limanları ile lojistik merkezleri ile havalimanları ile tüm dünyaya ulaşmayı başarmış, Gümrük birliğini başarı ile yürüten bir ülke konumdayız. Afrika bize çok uzak bir kıta gibi algınırdı. Afrika Antalya'dan 45 dakika mesafede hava yoluyla. Bizim Afrika ticaretimiz 5 milyar dolardan 37 milyar dolara çıkmış durumda. Yatırımlar müteahhitlik hizmetleri büyük atılımlar sağladı. İslam dünyası ile ilişkilerimiz de ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Filistin'e desteğinin süreceğinin altını çizen Bolat, "Filistin'in her zaman yanında yer aldık, yer almaya da devam edeceğiz. Siyasi alanda uluslararası diplomaside, hukukta, insani yardımlarda ve İsrail'in saldırılarını durdurup ateşkes sağlamak için ihracat ve ithalatı 2 Mayıs'tan itibaren durdurma eylememiz var. Dünyada tek kalsak bile Filistin'in yanında yer almaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



ENFLASYONU DÜŞÜRMEK TEMEL HEDEFİMİZ

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise orta vadeli programı kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceklerini vurguladı.

Enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmeyi hedeflediklerini söyleyen Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Orta vadeli programımızın özünü yüksek enflasyonu düşürmek oluşturuyor. Temel amacımız enflasyonu kalıcı bir şekilde tek haneli rakamlara düşürmek, fiyat istikrarını sağlamak, istikrarlı bir ortamda büyümek ve gelirimizi adaletli bir şekilde dağıtmaktır. Enflasyon büyüme açısından da gelir dağılımı bakımından da zararlı etkileri hem ülkemizde hem tüm dünyada kanıtlanmış bir meseledir. Enflasyonla mücadele ederken geçici bazı zorluklar yaşayabilirsiniz.

Büyüme açısından ve diğer birtakım açılardan. Ama şunu unutmayalım enflasyonu düşürmeden öngörülebilirlik sağlayamazsınız. Enflasyonu düşürmeden belirsizlikleri azaltamazsınız, enflasyonunu oluşturduğu sisli ortamdan faydalanıp fırsatçılık yapanlara tam anlamıyla engel olamazsınız. Dolayısıyla enflasyonu düşürmek en temel önceliğimiz.

Enflasyonu düşüreceğiz ki sürdürülebilir sağlıklı uzun vadeli büyüme sağlansın. Kısa vadede her şer tartışılabilir. Türkiye'nin en yüksek büyüme oranlarına ulaştığı dönemler enflasyonun düşük olduğu dönemlerdir. Bu gerçeği hepimizin görmesi lazım. Kısa vadeli popülist birtakım hareketlenmeler sürdürülebilir bir büyüme anlamına gelmiyor.

Geçmişe bakın enflasyonu düşürdüğümüz dönem büyümeyi arttırdığımız, gelir dağılımını iyileştirdiğimiz bir dönemdir. Başka bir yol aramamızın anlamı yok. Enflasyonu düşüreceğiz büyümemizi sağlıklı bir temelde geliştireceğiz. Büyümenin nimetlerini elbette bütün toplumsal kesimlere yayacağız. Gerek kobiler, gerek bölgesel kalkınma, kadınlar gençler bütün bunları sürece dahil eden, kapsayıcı büyüme dediğimiz anlayışla gelir dağılımını ve fırsat eşitliğini aklımızdan çıkarmadan politikalarımızı uyguluyoruz.

YAPISAL DÖNÜŞÜMDE 3 SAÇ AYAĞI

Orta vadeli planın para politikaları, maliye politikaları ve yapısal dönüşümlerden oluşan 3 saç ayağının bulunduğunu vurgulayan Yılmaz, "Maliye politikamız depreme rağmen oldukça dikkatli bir şekilde yönetiliyor. Geçen sene yıl ortalarına gittiğiniz zaman bütçe açıklarının yüzde 10'a gideceğine dair söylemlerinin olduğu bir dönemdeydik.

Ama yıl sonunda bütçe açığımızı biz 5.2 ile tamamladık. Bu yılı da inşallah 5'in biraz altında tamamlayacağız. Depremin etkisin çıkarırsanız geçen yılki bütçe açığından, bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 1,6 sadece. Bu maliye politikasının ne kadar dikkatli yürütüldüğünün bir ifadesi. Bu yıl da yine deprem yükümüz yüksek. Geçen yıl ve bu yılı bugünkü fiyatlarla ifade edecek olursak. Geçen yıl 1 trilyona yakın, bu sene 1 trilyon üzerinde bir tahakkuk var merkezi yönetim bütçesinde.

İkisini toplayıp bugünkü parasal değerlerle ifade edecek olursak. 2.5 trilyon Türk lirası civarında deprem rehabilitasyon harcaması var Türkiye'nin. İşin güzel tarafı şu. Bu harcamalar geçici dönemsel harcamalar ve yatırım niteliğinde harcamalar. Aynı zamanda ülkenin geleceğine dönük harcamalar. Bunlar bir süre sonra azalacak. Gelecek yıldan itibaren bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 3'lere gelmesini bekliyoruz. Burada oluşacak mali alanımızı reel sektörümüzün güçlenmesi ve sosyal refah için değerlendirmeye kararlıyız. Biz sağlıklı bir bütçe ile gideceğiz ama burada oluşacak imkanları da üretimi, istihdamı, ihracatı desteklemek için değerlendirmeyi düşünüyoruz" açıklamalarında bulundu.