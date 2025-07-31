Zam pazarlığında yeni gelişme: "Teklif olumluya yakın"



"2025 YILININ İKİNCİ 6 AYI İÇİN VERİLEN YÜZDE 11'İ AŞTIK AMA YÜZDE 16.67'Yİ BULMADI



Atalay, görüşmede geçmişte yapılan teklifleri tartıştıklarını ve hükümetin kendilerine yeni bir teklifin sunulduğunu dile getirerek, "2025 yılının ikinci 6 ayı için verilen yüzde 11'i aştık ama yüzde 16,67'yi bulmadı. Şimdi arkadaşlar görüşsünler. Çünkü kararı onlar verecekler. Ben dün de ifade ettiğim gibi ne ben bir yere imza atarım. Milletin kabul etmediği bir işin içinde olmam. O arkadaşlar karar verecek. İşçiler karar verecek. Üye karar verecek" açıklamasında bulundu.