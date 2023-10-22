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Giriş Tarihi: 22.10.2023 16:17 Son Güncelleme: 22.10.2023 16:18

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'kalkınma planı' ve 'bütçe' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12'nci 5 Yıllık Kalkınma Planı, 2024 yılı bütçesi ve 2022 yılı kesin hesabının afet yaralarının sarılması, fiyat istikrarı ve nitelikli büyümeyi sağlayacağını açıkladı.

DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan ’kalkınma planı’ ve ’bütçe’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pazartesi ve salı günü 2053 perspektifi ile katılımcı bir anlayışla hazırlanan 12'nci 5 Yıllık Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri yapılacaktır. Ardından, perşembe günü 2024 yılı bütçesi ve 2022 yılı kesin hesabının geneli üzerinde müzakereler başlayacaktır. Küresel ve bölgesel şartlar nasıl olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, demokratik istikrar ve güven ortamında, planlı ve programlı bir şekilde ülkemizin sürdürülebilir büyümesi ve sosyal refahı için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yılmaz, kalkınma planı ve bütçeye ilişkin, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile hazırlanan plan, program ve bütçe ile afetlerin yaraları sarılacak, afetlere direnç artırılacak, fiyat istikrarı sağlanacak, dengeli ve nitelikli büyüme ile halkımızın huzur ve refahı daha yüksek seviyelere taşınacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'kalkınma planı' ve 'bütçe' açıklaması
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