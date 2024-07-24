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Giriş Tarihi: 24.7.2024 12:21 Son Güncelleme: 24.7.2024 12:35

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: OVP'yi Eylül ayında güncelleyeceğiz

Enflasyonu düşürme hedefinin güçlü bir şekilde korunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeler dikkate alınarak Orta Vadeli Program'ın (OVP) Eylül ayında güncelleneceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: OVP’yi Eylül ayında güncelleyeceğiz

Enflasyonu düşürme hedefinin güçlü bir şekilde korunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler dikkate alınarak OVP'nin Eylül ayında güncelleneceğini bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: OVP'yi Eylül ayında güncelleyeceğiz
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