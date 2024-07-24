Giriş Tarihi: 24.7.2024 12:21Son Güncelleme: 24.7.2024 12:35
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: OVP'yi Eylül ayında güncelleyeceğiz
Enflasyonu düşürme hedefinin güçlü bir şekilde korunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeler dikkate alınarak Orta Vadeli Program'ın (OVP) Eylül ayında güncelleneceğini bildirdi.
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Enflasyonu düşürme hedefinin güçlü bir şekilde korunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler dikkate alınarak OVP'nin Eylül ayında güncelleneceğini bildirdi.