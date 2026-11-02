Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yımaz İİT Genel Sekreteri İstanbul’da görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 42'nci Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısı kapsamında Türkiye'de bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed ile İstanbul'da bir araya geldi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verdi. Görüşmede İİT'nin kurumsal etkinliğinin artırılması, ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi ve İslam dünyasının ortak meselelerinde dayanışmanın güçlendirilmesi konuları ele alındı.

TÜRKİYE'NİN FAO ADAYLIĞI VE KIBRIS TÜRKLERİNİN HAKLARI GÜNDEMDE

Cevdet Yılmaz, görüşmede Türkiye'nin Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörlüğü adaylığına destek beklentisini dile getirdiklerini belirtti. Yılmaz, ayrıca Kıbrıs Türklerinin ve Batı Trakya Türk Müslüman azınlığının haklarının korunmasına ilişkin beklentilerini paylaştıklarını ifade etti.

GAZZE'DE YAKINLARINI KAYBEDEN ÜÇ KARDEŞİN SERAMİK ESERİ TESLİM ALINDI

Yılmaz, İİT Genel Sekreteri ile birlikte İSEDAK kapsamında üye ülkelerin projelerinin tanıtıldığı Proje Sergisi'ni de ziyaret ettiklerini bildirdi.

Ziyaret sırasında Gazze'de yakınlarını kaybeden Filistinli üç kardeşin hazırladığı seramik eserin teslim alındığını aktaran Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmemizde, İİT'nin kurumsal etkinliğinin artırılması, İSEDAK çatısı altında ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi ve İslam dünyasının ortak meselelerinde dayanışmanın güçlendirilmesi konularını ele aldık. Ayrıca, ülkemizin FAO Genel Direktörlüğü adaylığına destek ile Kıbrıs Türklerinin ve Batı Trakya Türk Müslüman azınlığının haklarının korunmasına ilişkin beklentilerimizi paylaştık. Sayın Genel Sekreter ile birlikte, İSEDAK kapsamında üye ülkelerin projelerinin tanıtıldığı Proje Sergisi'ni de ziyaret ederek, Gazze'de yakınlarını kaybeden Filistinli üç kardeşin hazırladığı seramik eseri teslim aldık."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör