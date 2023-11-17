Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nden 10 bin gence iş fırsatı!

Dünyada yükselen değer olan "Katılım Finans" alanında insan kaynağı potansiyelini geliştirmek ve sektöre nitelikli, uluslararası rekabete açık yeni yetenekler kazandırmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve IFCap Building iş birliğinde düzenlenen "Katılım Genç Gelişim" (KGG) programının dördüncüsü başlıyor.

BAŞVURU 20 KASIM'A KADAR SÜRECEK

Üniversitelerin lisans son sınıf, yüksek lisans/doktora öğrencisi veya üniversite mezunu, finans alanında kariyer hedefleyen ve katılım finansa ilgi duyan tüm genç yeteneklerin katılımına açık olan program için 10 Kasım'da başlayan başvurular 20 Kasım'a kadar sürecek. Katılım Finans alanında farkındalığın ve finansal okuryazarlığın artırılması amacıyla düzenlenen KGG, finans alanında kariyer hedefleyen genç yeteneklere katılım finans alanında önemli bir fırsat sunacak. İlk aşamasında 4 haftalık bir eğitim ve sertifikasyon programı olan KGG ile katılımcılara, alanında uzman eğitmenlerce hem yerel hem de uluslararası dinamiklere uygun nitelikte içerikler aktarılacak ve program sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan katılımcılar sertifika almaya hak kazanacak.

10 BİN GENCE ULAŞILACAK

Katılım Genç Gelişim programını değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "Katılım Genç Gelişim Programının alanında ilk olma özelliği taşıyan, Türkçe ve İngilizce dillerinde iki aşamalı olarak düzenlenen bir program olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde katılım finansın insan kaynağı ihtiyacının hızla artacağını düşünmekteyiz. Ayrıca, genç yeteneklerimiz arasında katılım finansa yönelik algı, farkındalık ve finansal okuryazarlığı artırmak da katılım finans alanında önemli hedeflerimizden bir tanesi. Katılım Genç Gelişim programı ile 2025 yılı sonunda toplamda 10 bin gencimize ulaşarak hem katılım finansın insan kaynağı havuzunu hem de katılım finansa yönelik farkındalığı gençlerimiz arasında artırmayı hedefliyoruz" dedi. KGG programına olan ilginin daha da artmasını arzuladıklarını belirten Başkan Prof. Dr. Aşan, katılım finansa ilgi duyanları programa katılmaya davet etti.