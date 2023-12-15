Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı: Projemiz 3 yıldır OECD tarafından örnek proje olarak gösteriliyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından, "Geleceğin İnsan Merkezli Toplumu" olarak tanımlanan "Toplum 5.0" temasıyla ikincisi düzenlenen İstanbul İnsan Kaynakları Forumu, İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay, ofis olarak tüm yıla baktıklarında projelerinin tamamını hayata geçirdiklerini ve gelecek dönem için gerçekleştirecekleri projeleri de planlandıklarını söyledi.

Atay, "Bizim için güzel olan tarafı 5 yıl önce kurulan İnsan Kaynakları Ofisi, bugün mevcut ve bundan sonra gerçekleştireceği projeleriyle Cumhurbaşkanlığımızın yıllık programlarında yerini almaya başladı. Hatta 5 Yıllık Kalkınma Planımızda da yine ofisimiz tarafından üretilen hizmetleri temsil eden çalışmalar yerini aldı. Ofis olarak ürettiğimiz hizmetler devletin en çatı kurumları ve planlarında yerini alarak önümüzdeki dönemde hassasiyetle devam edeceği gerçeği bizi bunca yıllık çalışmalarımızın karşılık bulması açısından son derece memnun ediyor." şeklinde konuştu.

"DÜNYANIN BATISI DIŞINDAN BİR SES YÜKSELDİ VE ENDÜSTRİ 5.0 OLMASIN, 'TOPLUM 5.0' OLSUN DEDİ"

Salim Atay, ofis olarak işe başladıklarında şu günlerde daha çok hissettikleri bir gerçek olan endüstriyel devrimlere değinerek, herkesin endüstri 5.0'i beklerken aslında dünyanın batısı dışından bir ses yükseldiğini kaydetti.

Atay,"Bu ses dedi ki; 'endüstri 5.0 olmasın Toplum 5.0 olsun.' Endüstri devrimleri teknolojiyi ön plana çıkarırken doğal olarak insan, verimlilik, kar maksimizasyonu ve standardizasyon gibi sebepler nedeniyle biraz geride kaldı. Buna bağlı olarak teknolojinin gelişimine paralel olmayan, insan yaşam standartlarında paralel olmayan bir durum ortaya çıktı." diye konuştu.

Dünyanın bir yerinden teknolojinin çok önemli olduğu, teknolojisiz olmayacağı ama insan daha önemli diyen bir yaklaşımın ortaya çıktığını ve bu yaklaşımın da "Toplum 5.0" kavramı olduğunu kaydeden Atay, "Chat GPT gibi yapay zeka ürünlerin ortaya çıktığı bu dönemde makinaların fiziksel olarak bizden daha güçlüydü ama zihinsel olarak da bizi geçtiler mi geçiyorlar mı kaygısını yaşamadık değil. Bunların tartışıldığı bu endişelerin olduğu bir zamanda bizler de 'Toplum 5.0' kavramını bu yılki temamız olarak seçmenin faydalı olacağını düşündük." ifadelerini kullandı.

"PROJEMİZ 3 YILDIR OECD TARAFINDAN ÖRNEK PROJE OLARAK GÖSTERİLİYOR"

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, "insan gerçekten ekonominin bir unsuru mudur?" gibi tartışmalar olduğuna dikkati çekerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz Türkiye'nin gerçeği, dünyanın gerçeğini göz önünde bulundurarak yine bilimselliği kanıtlanmış yetenek yönetimi kavramı üzerinden bahsettik. Sonra da baktığımızda aslında bu gelişmiş ekonomilerin de ortak sorunu olan bir konu olduğunu gördük. Örneğin biz biliyoruz ki sadece ülkemizde değil Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da dahil olmak üzere yetenekler serbest piyasa ekonomisinin yaygınlaştığı yerlerde yetenek dediğimiz gençler kamuda çalışmak yerine özel sektörde çalışmayı veya kendi işlerini kurmayı tercih ediyorlar. Bu bizim ülkemizde özgü bir durum değil tam tersi gelişmekte olan ülkelerde devlette çalışma eğilimi daha fazlayken gelişmiş ekonomilerde gençler daha çok serbest ekonominin içerisinde olmayı tercih ediyorlar. Bu da doğal olarak kamuya yetenek çekme konusunda ayrıca müdahale araçları geliştirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Biz yetenek yönetimi uygulamalarıyla geliştirdiğimiz araçlarla ki bunlardan bir tanesi staj programıdır."

Atay, bu yıl dördüncüsünü uyguladıkları staj programına başvuru sayısının 400 bini aştığını, doğrudan stajını yapan öğrenci sayısının ise 175 bini geçtiğini ve geriye kalan 200 bini aşkın öğrencinin de staj teklifi aldığını ancak sahil sebeplerle ya başka bir yerde staj yaptığını ya da başka bir gerekçeyle stajını yapamadığını aktardı.

Gelişmiş ekonomilerin karşı karşıya kaldığı yetenekle ilgili bir soruna parmak bastıklarını ve olumlu sonuç aldıklarını belirten Atay, OECD'nin projelerini 3 yıldır örnek proje olarak gösterdiğini söyledi.

"TÜRK DEVLETLERİ ARASINDA YAPILMAKTA OLAN BU İŞBİRLİĞİNİN TÜRK DÜNYASI GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ ADI ALTINDA YAPILMASININ FAYDALI OLACAĞINA KARAR VERİLDİ"

Salim Atay, çalışmalarının Cumhurbaşkanlığı yıllık programında, kalkınma planlarında yer aldığını ve bu başlıkların devletin en üst kurumları tarafından izlenen denetlenen başlıklar olarak karşılarına çıktığını ifade etti.

Atay, "Toplum 5.0" kavramının aslında dijitalleşme, ikiz dönüşüm gibi kavramları kapsayan daha büyük bir başlık olarak karşılarına geldiğini belirterek, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Geliştirdiğimiz araçlar ve aldığımız başarılı sonuçlar bizi cesaretlendirdi ve 2022'de Türk Devletleri Topluluğu nezdinde insan kaynakları uygulamaları araçlarını Türk dünyasıyla paylaşmak üzere girişimde bulunduk. Bu girişimlerin sonucunda diğer Türk devleti üyesi ülkelerin de olumlu katılımları sonucunda insan kaynakları yönetimi öncelikli başlıklar arasına girdi. İlk toplantımızı Dolmabahçe Sarayı'nda yaptık. Üye ülkelerle ikinci toplantımızı bu yıl Semerkant'ta bitirdik ve ikinci yıl toplantısı sonucunda Astana'da devlet başkanları nezdinde toplantıda artık Türk devletleri arasında yapılmakta olan bu işbirliğini Türk Dünyası Geliştirme Enstitüsü adı altında yapılmasının faydalı olacağına karar verildi ve bu doğrultuda not alındı."

Açılış konuşmalarından sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay tarafından Ulusal Staj Programında son 4 yılın birincilerine, bazı bakanlıklara ve kurum yöneticilerine ödül verildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, Ulusal Staj Programı kapsamında bakanlık adına ödül aldı.