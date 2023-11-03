Cumhurbaşkanlığı uzman yardımcısı alacak

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 15 uzman yarıdmcısı istihdamına ilişkin gerekli şartları taşıyan adaylar başvurularını "www.sbb.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.

Adayların listesi, 29 Kasım'da kurumun internet adresinden duyurulacak.

Yazılı sınav 17 Aralık'ta saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Adayların sınava girecekleri adresler 8 Aralık'tan itibaren kurumun internet sitesinden duyurulacak ayrıca tebligat yapılmayacak.

Sözlü sınav tarihi ve yeri ise daha sonra ilan edilecek.