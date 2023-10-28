Son dakika: Marmaray ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı bugün ve yarın ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

'Büyük Filistin Mitingi' kapsamında ücretsiz ulaşım olduğunu aktaran Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları ise şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Kararıyla; 28 Ekim Cumartesi günü Büyük Filistin Mitinginde Gazze'ye ses olacak vatandaşlarımıza kolaylık sağlaması için İstanbul'da Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile Marmaray seyahatleri ücretsiz olacak.

Ayrıca Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN Banliyö Tren Seferleri de bu tarihte ücretsiz hizmet verecek.

Zulme karşı sesimizi en yüksek şekilde çıkarmak için bütün vatandaşlarımızı "Büyük Filistin Mitingi"ne bekliyoruz."

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Ücretsiz ulaşım kararına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, bugün saat 00.00'dan 29 Ekim Pazar günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.