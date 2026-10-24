Cumhuriyet Bayramı’nda ulaşım ücretsiz olacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı- Halkalı Metro Hattı'nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı. Uraloğlu, "Tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlayacak" ifadelerini kullandı.