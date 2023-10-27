Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Marmaray 10 yaşında!

Avrupa ile Asya kıtaları arasında kesintisiz demiryolu ulaşımına sağlayan Gebze-Halkalı hattında dünya şehri İstanbul'un toplu ulaşımına diğer ulaşım sistemleriyle entegre olarak hizmet veren Marmaray, Cumhuriyetimizin 100. Yılında 10'nuncu yaşını kutluyor.
Marmaray aynı zamanda yüksek hızlı trenlerin Halkalı'ya kadar ulaşması ile gece saatlerinde ulusal ve uluslararası yük trenlerinin geçişini sağlıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2013 tarihinde Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arası, 12 Mart 2019 tarihinde ise tamamı hizmete alınan Marmaray'ın açıldığı günden bugüne kadar taşıdığı yolcu sayısı 1 milyarı aştı.
DÜNYANIN EN DERİN BATIRMA TÜP TÜNELİ İLE İKİ KITAYI BİRBİRİNE BAĞLIYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray'ın önemine ilişkin olarak "İstanbul'un kentsel toplu ulaşımından uluslararası yük taşımacılığına kadar ulaşımda milat olan Marmaray, ülkemizin stratejik önemine güç kattı. Marmaray Boğaz Tüp Geçişinden bugüne kadar çoğu ihracat yükü taşıyan 1.717'si Avrupa yönüne, 1.526'sı ise Asya yönüne olmak üzere toplam 3.243 yük treni geçti. Haydarpaşa-Gebze ve Sirkeci-Halkalı arasında toplam 76,6 km uzunluğa sahip ve 43 istasyonla hizmet veriyor. Marmaray, 60.46 metre derinliği ile dünyanın en derin batırma tüp tüneli ile iki kıtayı birbirine bağlıyor" diye konuştu.
YOLCU REKORLARI KIRILIYOR
Marmaray'ın metro, metrobüs, şehir hatları vapurları ve tramvaylarla çeşitli istasyonlarda bağlantıları bulunuyor. Marmaray'da günde Halkalı – Gebze arasında 148 adet tren seferi 15 dk aralıklarla, Pendik-Ataköy arasında 139 adet tren seferi ile 7,5 dk aralıklarla hizmet veriliyor. Günde toplam 287 sefer yapılırken gece ilave 10 adet seferle hafta sonlarında sefer sayısı 297'ye çıkarılıyor. Diğer taraftan 23 Mayıs 2022 tarihinde hizmete konan Halkalı-Bahçeşehir banliyö trenleri ile Marmaray'ın son durağı olan Halkalı istasyonuna aktarma yapılabiliyor. Marmaray işletmeciliğinde 34 adet 10 vagonlu, 20 adet 5 vagonlu olmak üzere toplam 54 adet tren setinde toplam 440 vagonluk araç filosu bulunuyor. Halen Marmaray günde ortalama 650 bin yolcuya hizmet verirken bazı günler yolcu rekorları kırılıyor. 6 Ekim 2023 günü 703 bin 594 yolcuya hizmet verdi.
CUMHURİYETİMİZİN KALKINMASINDA DA ÇOK ÖNEMLİ BİR İŞLEVE SAHİP
Marmaray, ekonomik, konforlu, rahat bir ulaşımın yanı sıra çevre dostu bir sistem olarak İstanbul'un tarihi, doğal ve çevresel güzelliklerinin korunmasına katkı sağlarken, Cumhuriyetimizin kalkınmasında da çok önemli bir işleve sahip. Marmaray, her yıl olduğu gibi bu yılda 29 Ekim 2023 günü ücretsiz olarak hizmet verecek.