Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Marmaray 10 yaşında!

DÜNYANIN EN DERİN BATIRMA TÜP TÜNELİ İLE İKİ KITAYI BİRBİRİNE BAĞLIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray'ın önemine ilişkin olarak "İstanbul'un kentsel toplu ulaşımından uluslararası yük taşımacılığına kadar ulaşımda milat olan Marmaray, ülkemizin stratejik önemine güç kattı. Marmaray Boğaz Tüp Geçişinden bugüne kadar çoğu ihracat yükü taşıyan 1.717'si Avrupa yönüne, 1.526'sı ise Asya yönüne olmak üzere toplam 3.243 yük treni geçti. Haydarpaşa-Gebze ve Sirkeci-Halkalı arasında toplam 76,6 km uzunluğa sahip ve 43 istasyonla hizmet veriyor. Marmaray, 60.46 metre derinliği ile dünyanın en derin batırma tüp tüneli ile iki kıtayı birbirine bağlıyor" diye konuştu.