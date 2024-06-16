Dağlar çelik ağlarla örülüyor!

"4 MİLYON 596 BİN 980 METREKARE ÇELİK AĞ UYGULAMASI YAPILDI"



Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki yol ağında ülke genelinde toplamda 4 milyon 596 bin 980 metrekare çelik ağ uygulaması yapıldığının altını çizen Uraloğlu, bu sayının yaklaşık 640 futbol sahası büyüklüğüne denk olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, "Çelik grid ağ ile Türkiye'nin yol güvenliğini sağlıyoruz. Bu kapsamda İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü yol ağındaki; Sakarya-Mekece Devlet Yolu'nda 4 bin 200 metre uzunluğunda 30 bin metrekare, İzmir 2. Bölge Müdürlüğü ağındaki Denizli, Uşak, Muğla, İzmir, Manisa illerinde toplamda 260 bin metrekare çelik ağ yapımı tamamlandı. 2024 yılı sonuna kadar da yaklaşık 30 bin metrekare çelik ağ sermeyi planlıyoruz." dedi.



Konya 3. Bölge Müdürlüğü yol ağındaki; Konya-Beyşehir ve Konya-Hadim-Taşkent yollarında toplam 65 bin metre kare çelik ağ uygulaması bulunduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, Ankara 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı yol ağında da;toplamda 36 bin 730 metre çelik ağ uygulaması bulunduğunu ifade etti. Uraloğlu, "Düzce-Gölyaka İl Yolu'nda 11 bin metre kare, Bolu Dokurcun-Mudurnu Devlet Yolu'nda 4 bin 630 metre kare, Mudurnu-Nallıhan Devlet Yolu'nda 5 bin 200 metre kare, Göynük-Nallıhan Devlet Yolu'nda 10 bin 800 metre kare, Ankara-Kırıkkale Devlet Yolu'nda 600 metre kare, Ankara Nallıhan-Beypazarı Yolu'nda 750 metre kare, Çubuk-Şabanözü İl Yolu'nda 3 bin 750 metre kare çelik ağ uygulaması yapılmıştır." şeklinde konuştu.



Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı diğer bölge müdürlüklerinin yol ağında bulunan çelik ağ uygulamaları ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:



"Mersin 5. Bölge Müdürlüğü yol ağındaki; Anamur -Aydıncık Devlet Yolu, Aydıncık - Silifke Devlet Yolu, Silifke - Kızkalesi Devlet Yolu, Ermenek - Mut Devlet Yolu, Silifke - Gülnar İl Yolu, Tarsus - Çamlıyayla İl Yolu, Hatay İskenderun - Topboğazı Devlet Yolu ve Kahramanmaraş Elbistan - Nurhak İl Yolu'nda toplam 48 bin 200 metre kare çelik ağ uygulaması yapılmıştır.