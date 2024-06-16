Dağlar çelik ağlarla örülüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından kaya düşmesi riski bulunan dik ve sarp yamaçlardaki yollarda yürütülen çelik ağ uygulamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, çelik grid ağ kaplama uygulamasıyla dik ve sarp yamaçları bulunan yollarda emniyetli geçiş sağladıklarını söyledi.Ülke genelinde toplamda 4 milyon 596 bin 980 metrekare çelik ağ uygulaması yapıldığını, bunun da 640 futbol sahası büyüklüğüne denk geldiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Çelik grid ağ ile Türkiye'nin yol güvenliğini sağlıyoruz. Bu kapsamda İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü yol ağındaki; Sakarya-Mekece Devlet Yolu'nda 4 bin 200 metre uzunluğunda 30 bin metrekare, İzmir 2. Bölge Müdürlüğü ağındaki Denizli, Uşak, Muğla, İzmir, Manisa illerinde toplamda 260 bin metrekare çelik ağ yapımı tamamlandı. 2024 yılı sonuna kadar da yaklaşık 30 bin metrekare çelik ağ sermeyi planlıyoruz" dedi.Konya 3. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yol ağında 65 bin, Ankara 4. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yol ağında ise 36 bin 730 metrekare çelik ağ uygulaması bulunduğunu söyleyen Uraloğlu, "Düzce-Gölyaka İl Yolu'nda 11 bin, Bolu Dokurcun-Mudurnu Devlet Yolu'nda 4 bin 630, Mudurnu-Nallıhan Devlet Yolu'nda 5 bin 200, Göynük-Nallıhan Devlet Yolu'nda 10 bin 800, Ankara-Kırıkkale Devlet Yolu'nda 600, Ankara Nallıhan-Beypazarı Yolu'nda 750, Çubuk-Şabanözü İl Yolu'nda 3 bin 750 metrekare çelik ağ uygulaması yapıldı" şeklinde konuştu.