Dağlarda yetişen 100 yıllık lezzet tehlikede! Devlet bu işe el atsın çağrısı yapıldı

Bolu'nun kuzeyindeki dağlık alanlarda doğal olarak yetişen ve kentin geleneksel lezzetlerinden Bolu Dağ fındığı şekerine ham madde sağlayan yabani fındığın temininde son yıllarda güçlük yaşanıyor. Üreticiler, fındıkları toplayıp getiren kişilerin yaş ortalamasının yükselmesi nedeniyle ham maddeye ulaşmanın zorlaştığını belirtiyor.
DAĞ FINDIĞI KORUMA ALTINDA
Merkeze bağlı Merkeşler köyü ve çevresindeki dağlık alanlarda yetişen yabani fındıklar koruma altında tutuluyor. Doğal ortamında kendiliğinden yetişen bazı fındık ağaçlarının asırlık yaşlara ulaştığı ve 30-40 metreye kadar boylanabildiği belirtiliyor.
Ormandaki fındıklar, ağaçların bakımını üstlenen aileler tarafından toplanarak ekonomiye kazandırılıyor.
Merkeşler Köyü Muhtarı Fikret Erdoğan, Bolu fındığının yalnızca belirli bir bölgede yetiştiğini belirterek, "Bolu fındığı sadece bu havzada, Değirmenbeli, Merkeşler ve Avşar tarafında yetişiyor. Kendiliğinden yetişen bir fındık. Ağaçlar koruma altında, kesilmiyor. Dökülen fındıklardan genç fidanlar da kendiliğinden yetişiyor. Köylü için de gelir kaynağı. Kabuklu olarak kilosu 300-350 lira civarında satılıyor" dedi.
FINDIK ŞEKERİ 4 SAATTE HAZIRLANIYOR
Dağlardan toplanan fındıklar, geleneksel yöntemlerle şekere dönüştürülüyor. Önce kurutulan fındıklar daha sonra alttan ısıtılan tamburlara alınıyor.
Fındıklar, özel olarak hazırlanan şerbetle yaklaşık 4 saat boyunca bir araya getiriliyor. Üretim sırasında yaklaşık 5 dakikada bir fındıkların üzerine şerbet ilave ediliyor. Saatler süren işlemin ardından Bolu'nun geleneksel fındık şekeri ortaya çıkıyor.
"BU ARTIK BOLU TARİHİ"
Bolu'da yaklaşık 100 yıldır fındık şekeri üreten ailenin 4'üncü kuşak temsilcisi Meral Gerede, üretim geleneğini sürdürdüklerini söyledi.
Gerede, fındık şekerinin aile büyükleri tarafından ortaya çıkarıldığını belirterek, "Fındık şekerini yaklaşık 100 senedir yapıyoruz. Dedemiz, fındığı görünce bunu değerlendirmeyi düşünmüş. Badem şekeri nasıl yapılıyorsa fındığı da o şekilde değerlendirmişler. Bolulular ve şehir dışından gelenler, özellikle hafta sonları fındık şekerine yoğun ilgi gösteriyor. Coğrafi işaret almamız da bunda büyük etken oldu" dedi.
Üretim geleneğinin gelecek kuşaklarda da devam etmesini istediğini ifade eden Gerede, "Benim oğlum da devam ettireceğini söylüyor. Bu artık Bolu tarihi. Biz de bu tarihin bir parçası olduk" diye konuştu.
DAĞ FINDIĞINI BULMAK GİDEREK ZORLAŞIYOR
Üretimin önündeki en önemli sorunlardan birinin ham madde temini olduğunu belirten Gerede, fındıkları toplayan kişilerin yaş ortalamasının yükseldiğine dikkat çekti.
Gerede, "Fındığı kırıp getirenlerin yaş ortalaması oldukça yükseldi. Onlar da artık zorlanıyor. Devlet bu işe el atabilir. Bu fındıkla ilgili bir kooperatif kurulabilir" dedi.
Coğrafi işaretli Bolu Dağ fındığı şekeri, kentte özellikle ziyaretlerde hediyelik ürün olarak tercih edilirken, Bolu'ya gelen turistlerin de ilgisini çekiyor. Ancak dağ fındığının temininde yaşanan güçlük, yaklaşık bir asırdır sürdürülen geleneksel üretimin geleceği açısından önemli bir sorun oluşturuyor.