Daha hakkaniyetli bir dünya mümkün

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Türkiye, daha barışçıl bir dünyanın mümkün olduğunu savunmaya devam ediyor ve pek çok alanda sorumluluk üstleniyor" dedi. 30'dan fazla ülkeden temsilcinin katılımıyla İstanbul'da düzenlenen ve ekonomi, jeopolitik ve uluslararası işbirliğinin geleceğinin tartışılacağı 19. Verona Avrasya Ekonomik Forumu'nda konuşan Erdoğan, "Türkiye, daha barışçıl bir dünyanın mümkün olduğunu savunmaya devam ediyor ve pek çok alanda sorumluluk üstleniyor. Ülkemiz aynı zamanda, daha adil bir dünyanın ve daha hakkaniyetli bir uluslararası düzenin mümkün olduğuna ilişkin bir vizyona da sahip" dedi. Bölgedeki çatışmaların yaşanmadığı bir ortamda Türk ekonomisinin yıllık ortalama yüzde 6 civarında büyüyebileceğini aktaran Erdoğan, "Türkiye'nin, çok kutuplu bir dünyaya doğru ilerlerken dünya açısından oldukça faydalı olabilecek bir yol bulduğunu düşünüyorum ancak şu anda yeni bir dünya düzenine alışmanın sancılarını yaşıyoruz" diye konuştu.

YENİ DÜZENDE ÖNEMLİ ROL

Bilal Erdoğan, dünyanın 21. yüzyılda çok daha karmaşık ve çok boyutlu bir yapıya sahip olacağının giderek daha iyi kavrandığını belirtti. Türkiye'nin ortaya koyduğu "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna değinen Erdoğan, "Bu, Türkiye'nin yeni dünya düzeninin şekillenmesinde ve bu düzenin yeni gerçekliklerinin oluşmasında kesinlikle önemli bir rol oynayacağı anlamına geliyor. Türkiye aynı zamanda, daha adil bir dünyanın ve daha hakkaniyetli bir uluslararası düzenin mümkün olduğuna ilişkin bir vizyona da sahip" diye konuştu.

KAPİTALİZM BİR BAKIŞ BİÇİMİ

Servetin belirli ellerde birikmesine bu kadar odaklanmak yerine, bu servetin insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda paylaşılmasına önem verilmesi halinde daha adil bir dünya düzeni kurulabileceğine dikkati çeken Erdoğan, Ankara'nın dünyada en fazla insani yardım sağlayan ülkeler arasında yer aldığını hatırlattı. Kapitalizmin yalnızca ekonomik sistem olmadığı ve dünyaya bakış biçimi de olduğunu ifade eden Bilal Erdoğan, dünya genelindeki sorunlara değinerek bunun insanları toplumsal ve siyasal süreçlere katılmaktan uzaklaştırdığını, kurumlara ve siyasete duyulan güveni azalttığını belirtti. Bilal Erdoğan, Türkiye'nin daha barışçıl bir dünya için kültürel açıdan kendine özgü bir yaklaşım ortaya koyduğunun altını çizdi. Erdoğan, "Türkiye, bütün bu meselelerde arabuluculuk yapmaya ve orta yol bulmaya çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör