Dakar ve Üsküp’ün çöpüne talip

Doğanlar Holding, Senegal ve Makedonya'nın çöpüne talip oldu. Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, iki ülkede de görüşmeleri yaptıklarını belirterek, "Üsküp ve Dakar'ın çöpünden elektrik üreteceğiz" dedi. Biotrend Enerji olarak Türkiye'nin 6 bölgesinde yatırımları devam edenlerle birlikte toplam 17 tesisleri bulunduğunu anlatan Doğan, "Toplam kurulu gücümüz 114.2 MWh. Şimdi bu alanda yurtdışında da var olacağız" açıklaması yaptı. SABAH'a değerlendirmelerde bulunan Doğan, Senegal'e ilk olarak inşaat sektörüyle girdiklerini belirterek, "Doğyap ile Batı Afrika'nın en büyük meyve, sebze hali, soğuk hava depoları ve tır parkından oluşan 106 milyon dolar tutarında Dakar Hali ve Tır Parkı yatırımını 2019'da tamamladık. Senegal'deki Biga Home fabrikamız ilk ve tek mobilya üretim tesisi. Üç ana işimizi de (mobilya, inşaat, enerji) fırsat bulduğumuz ülkelere taşıyacağız. Şimdi bir de arsa aldık, orada rezidans yapacağız. Senegal'de büyük fırsatlar var" dedi. Doğan, 2025'te konsolide cirolarını yüzde 40 artırarak 21 milyara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.İstanbul Yenibosna'da bir kentsel dönüşüm projesine başlayacaklarını anlatan Doğan, "Yaklaşık 10 dönüm arsa içerisinde 24 bin metrekare konut, 10 bin metrekare ticari alanı olan karma bir proje. 4 bloktan oluşacak. Yatay mimariye sahip, az katlı bir kentsel dönüşüm projesi olacak. 2 aya kadar kazmayı vuracağız" diye konuştu.Davut Doğan'ın dördüncü kitabı 'Altın Bulmadan Zengin Olunmaz' da ekim ayında çıktı. Kitabında Doğan Ailesi'nin Çanakkale'nin Biga ilçesinde, başlayan yolculuğunu anlatan Doğan, "Gerçek anlamda sıfırdan zenginleşme hikâyesi olduğu için ailemize atfedilen 'Altın buldular!' yakıştırmasından da yola çıkarak, gerçekte altın bulmanın 'çalışmanın önemini' kavramak olduğunu göstermek istedim" şeklinde konuştu.