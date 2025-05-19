Dalgalanma atlatıldı rota yine Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunun ardından piyasalarda yaşanan kısa süreli dalgalanma üzerinden ekonomide kaos senaryosu çizmeye çalışanlar bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Ekonomi yönetiminin attığı adımlar, PKK'nın fesih kararıyla terörsüz Türkiye için önemli bir eşiğin geçilmesi, Türkiye'nin küresel ve bölgesel bazda her geçen gün güçlenen stratejik konumu ülkeye yönelik algıyı tekrar olumlu çevirdi. Başta cari açık, enflasyon ve işsizlik olmak üzere makro verilerde devam eden toparlanma, son olarak da enerjide tam bağımsızlık yürüyüşünü pekiştiren 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yabancının rotayı tekrar Türkiye'ye çevirmesini sağladı.Marttaki dalgalanmada borsada satışa geçen yabancılar, nisanda sattıklarından fazlasını aldı. Martta 171.3 milyar dolarlık satış yapan yabancılar, nisanda 194.9 milyon dolarla son 8 yılın en yüksek nisan ayı alımına imza attı. Yabancılar yılın ilk 4 ayında da 578 milyon dolarla 2017'nin ilk 4 ayından bu yana en yüksek alımı gerçekleştirdi. Yabancılar 11 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasındaki 4 haftada 637.1 milyon dolarlık net alım yaptı.Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde mart ortasında başlayan düşüş, geçen hafta sona erdi. 8 hafta sonra tekrar artışa geçen döviz rezervleri 2-9 Mayıs haftasında 5.8 milyar dolar artarak 144 milyar 343 milyon dolara çıktı. 2-9 Mayıs haftasında 2.9 milyar doları swap, 933.7 milyon doları tahvil-bono ve 102 milyon doları hisse senedi kanalıyla olmak üzere toplam 3.9 milyar dolarlık yabancı girişi gerçekleşti.Bankalardaki döviz hesaplarında da düşüş başladı. 18 Mart-22 Nisan arasında 20 milyar 755 milyon dolar artarak 225 milyar 750 milyon dolara çıkan döviz tevdiat hesaplarında düşüş son dönemde hızlandı. 22 Misan-12 Mayıs arasında döviz hesapları 6 milyar 788 milyon dolar azalarak 218 milyar 962 milyon dolara indi.Nisanda yüzde 37.86 ile son 40 ayın en düşük seviyesine gerileyen enflasyon, martta milli gelire oranı yüzde 1'in altına inen cari açık ve küresel ölçekte güçlenen Türkiye algısı, risk priminde düşüşü başlattı. İBB operasyonunun ardından 252 seviyesinden 11 Nisan'da 378 puana kadar yükselen Türkiye'nin 5 yıllık risk primi (CDS), 297 seviyesine geriledi. Son 1 aydaki düşüş yüzde 21.4'e ulaştı.Uuslararası doğrudan yatırım hacmi, martta bir önceki aya göre yüzde 100, 2024'ün aynı ayına göre ise yüzde 174 artarak 1 milyar dolar oldu. Uluslararası doğrudan yatırım hacmi 2025'in ilk çeyreğinde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 89.3 artarak 3 milyar dolara çıktı. Yıllık yatırım tutarı 13.1 milyar dolarla Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.Döviz rezervleri 1 haftada 5.8 milyar dolar arttı.Döviz hesaplarında 6.8 milyar dolar çözülme gerçekleşti.Martta uluslararası doğrudanyatırım yüzde 174 arttı.