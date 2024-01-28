Damga vergisinin ret ve iadesinde düzenleme

Şikayet veya yargı kararı üzerine iptal edilen kamu ihaleleri kapsamında ödenen damga vergisinin ret ve iade işleminin nasıl yapılacağına ilişkin düzenlemeye gidildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle, resmi daireler ve resmi daire olmasa dahi kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların aldıkları ihale kararları ile ihale kararlarına istinaden ihale makamı ile düzenlenen sözleşmeler damga vergisine tabi olurken, ihale kararlarının yanı sıra ihale makamı ile düzenlenen sözleşmelerin de hükmünden kısmen veya tamamen yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisinin iadesine imkan tanındı. Tebliğ, 28 Aralık 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.