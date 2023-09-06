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Giriş Tarihi: 6.9.2023

Damızlık düve yetiştiriciliğine 80 milyon lira hibe desteği

Damızlık düve yetiştiriciliğine 80 milyon lira hibe desteği
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, nitelikli damızlık düve yetiştirme merkezlerinin kurulması ve yetiştiricilerin hayvanlarını bu merkezlerden temin etmeleri amacıyla toplam 80 milyon lira hibe desteği sağladıklarını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM), hayvancılığı desteklemek için bir yandan projeler yürütürken diğer yandan aile işletmelerine yönelik hibe destekleri veriyor. HAYGEM, damızlık düve yetiştirme merkezlerinden yerli hayvan alınması durumunda üreticilere yüzde 50, Bakanlığın izin verdiği hastalıktan ari işletmelerden temin edilmesi durumunda da yüzde 40 hibe desteği sağlıyor.
Yetiştiricilerin her daim yanında olduklarını vurgulayan Bakan İbrahim Yumaklı, "Nitelikli damızlık hayvan ihtiyacının yurt içinden karşılanması amacıyla yüzde 50 hibe desteğimizle kurulan damızlık düve yetiştirme merkezleri için 45 milyon liralık kaynak aktardık. Aynı zamanda bu merkezlerden hayvan temin eden yetiştiricilerimize yüzde 50, Bakanlığımızca izin verilen hastalıktan ari işletmelerden temin eden yetiştiricilerimize de yüzde 40 destek sağlayarak 35 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirdik" dedi.
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Damızlık düve yetiştiriciliğine 80 milyon lira hibe desteği
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