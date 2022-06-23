Damping Nedir? Ekonomide Damping Ne Anlama Gelir Ve Çeşitleri Nelerdir?

Ekonomi kanallarında sıklıkla kullanılan, bilhassa firmaların ihracat ve ithalat durumlarında adı geçen damping teriminin ekonomide ne anlama geldiğini birçok kişi merak etmektedir. Ticari rekabette büyük bir koz olan damping nedir? Damping çeşitleri nelerdir? İşte ayrıntılı bilgiler...

Damping Nedir?

Damping İngilizce kökenli, düşürmek ya da indirmek anlamına gelen bir kelimedir. Kısaca, bir malı ucuza satma işlemine damping ismi verilir, fakat ekonomide dampingin karşılığı çok daha teferruatlıdır.

İhracat yapan bir firmanın ürününü, iç pazarda sürdüğü fiyattan daha düşük bir fiyata dış pazara satmasına damping denir. Eğer bir malın dış pazar fiyatı, ait olduğu firmanın bulunduğu ülkedeki fiyatından düşük ise o ürün dampingli olarak kabul edilir. Şirketler genelde rekabet ya da ürünü elden çıkarmak için damping yaparlar.

Anti-damping Ne Demek?

DTÖ yani Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre, örgüte üye olan ülkelerin yerel sanayisini yabancı ihracatçılarım haksız ticaret uygulamalarına karşı korumak için gerekli önlemleri alma hakkı vardır. DTÖ'ye göre haksız ticaret uygulamalarından birisi de dampingli ihracattır. Ülkelerin yetkili makamları damping varlığını incelemeleri sonucunda tespit ettiyse, oluşacak haksız rekabet ve zararları engellemek için anti-damping önemleri alırlar.

Damping Çeşitleri Nelerdir?

Damping uygulamalarının "yıkıcı, sürekli ve münferit" isimleri verilen 3 türü vardır. Bahsi geçen damping çeşitlerini açılımları ile şöyle özetleyebiliriz;