DAP Gayrimenkul Geliştirme, sağlıklı ev konseptini İstanbul’un merkezine getiriyor

LÜKSÜ DOĞAYLA BULUŞTURAN COUNTRY KONSEPTİ

Talep toplama dönemindeki Yeni Levent projesiyle ilgili detayları açıklayan Ziya Yılmaz şunları söyledi: "Pandemi etkisi, sağlık konusunu hiç olmadığı kadar öne çıkarırken, lüks anlayışında da bunun etkilerini görüyoruz. İnsanlar artık, doğayla iç içe ama şehir merkezinde; bir yandan doğanın iyileştirici etkisini arzuluyor, bir yandan da şehirli hayatın sosyal olanaklarını sonuna kadar yaşamak istiyor. Biz de "Çekmeköy'deki Ormanköy projemizin ardından, Nişantaşı'nda da 20 bin kişinin görüşünü alarak sağlıklı ev konseptini hayata geçirmiştik. Şimdi ise yeni Levent projesi için 82 bin kişiyle görüştük. Elde ettiğimiz bilgileri, DAP uzmanlığı ve bilimsel verilerin ışığında harmanladık. Yine öncü bir yaklaşımla, lüksü doğayla buluşturan şehirde country konseptini, sektörümüze kazandırdık. Yeni Levent, İstanbul'un merkezinde, daha önce yapılmayanı yapma vizyonu ile hayata geçiyor. Geleceğe miras nitelikte simge bir proje oluyor."

ŞEHİRDE LÜKS VE COUNTRY YAŞAMIN KRİTERLERİ

'Sağlıklı Ev' konseptiyle konut sektörüne yeni bir soluk getiren DAP'ın, 'Şehirde Lüks ve Country Yaşam' standartları 5 maddede şöyle sıralanıyor:

Sağlıklı Ev Olmalı: Yeşilliklerle çevrili, doğayla nefes alan, az katlı ve sağlıklı ev kriterlerine uygun şekilde tasarlanmalı. Şehrin merkezinde ve köklü bir semtte yer almalı: Şehrin en önemli noktalarından birinde, zengin geçmişi, kültürel atmosferi ve ayrıcalıkları ile kent hayatı için vazgeçilmez olmalı. Doğayı ve şehri; kültür, sanat, moda ve eğlenceyle mükemmel şekilde harmanlamalı: Bir yanda tabiatın yenileyici ruhu, diğer yanda kent hayatının canlılığı ile hem yeşili hem de şehri özgürce yaşatabilmeli. Merkezi iş alanları ve finans dünyası ile iç içe olmalı: İş dünyasının kalbi ve merkezi iş alanı olarak kabul edilen bölgeye yürüme mesafesinde olmalı. Yürüme mesafesinde tüm ihtiyaçları sunmalı: İş merkezlerinden kültür sanata, eğitimden sağlığa, alışverişten eğlenceye hem site içerisinde hem dışında aradığınız her şey sadece birkaç adımda yer almalı.

DAP çatısı altında bundan iki yıl önce geliştirilen ve DAP'ın tescilli markası olan 'Sağlıklı Ev' kriterleri Birleşmiş Milletler'in de (BM) gündemine girdi. BM İnsan Yerleşimleri Programı'nın (UN-Habitat) yayınladığı "Daha sağlıklı ve yeşil bir gelecek için Pandemi ve Şehirler" raporu, pandemi sonrası kentlerin ve mekanların doğru kurgulanmasının önemini ortaya koyuyor. Rapor, yaşam alanlarının belirli standartları olmasının gerektiğinin altını çiziyor.

DAP HOLDİNG GELİŞTİRDİ DÜNYA'DA TREND OLDU

Birleşmiş Milletler'in "Daha sağlıklı ve yeşil bir gelecek için Pandemi ve Şehirler" raporunu yorumlayan DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Birleşmiş Milletlere göre yerleşim yerleri, alışveriş ve sağlık gibi günlük ihtiyaçları kendi yakın çevresinde karşılayan, yürüme mesafesinde iş ve eğitim imkanları sunan, zengin yeşil alan ve parklara komşu olan ve sosyal hayatı da içinde barındıran konutlar içermeli. Rapora göre hem içinde bulunduğumuz pandemi gerçeği hem de gelecekte oluşabilecek yeni pandemiler için yerleşim yerleri belirli standartları sağlamak zorunda. Bu araştırma sonuçları; konutların maksimum gün ışığı ve havalandırma standartları ile donatılmış olması, az katlı yaşam anlayışı, konutların esnek mimari anlayışı sunması, kalabalıktan uzak, ferah ve güvenli konutlar olması gerektiğini ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletler, insan beden ve ruh sağlığı açısından bu kriterleri sağlayan konutların ve yaşam alanlarının üretilmesini destekliyor." diye konuştu.

DAP Sağlık Kurulu'nun tavsiyeleriyle 2020 yılında oluşturulan ve DAP Holding tarafından tescil edilen "Sağlıklı Evler" konsepti, her detayında insan sağlığını düşünen, şehirden kopmadan, doğanın iyileştirici gücünü sonuna kadar kullanan özgün bir konsept olarak karşımıza çıkıyor. Sağlıklı Evler lüksü ve country yaşamını şimdi Yeni Levent projesi ile şehrin merkezine getiriyor.