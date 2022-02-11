DAP halka arz ediliyor

DAP Holding
iştiraklerinden DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. hisseleri Garanti BBVA Yatırım
'ın konsorsiyum liderliğinde halka arz ediliyor. 41 yıldan bu yana inşaat sektöründe faaliyet gösteren DAP Gayrimenkul Geliştirme'nin halka arzında, halka açıklık oranı yüzde 15.01 olarak belirlendi. DAP Gayrimenkul Geliştirme'nin sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzına 33 aracı kurumdan talep girilebilecek. Dap Yapı
, şehrin merkezinde ve doğru lokasyonlarda, özellikle üst gelir grubundan alıcıların yoğun talep göstereceği projelere odaklanıyor.