DAP kapsamında 2023 yılında desteklenecek projeler açıklandı

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı; Doğu Anadolu Bölgesi'nin sosyal, ekonomik ve kentsel kalkınmasını hızlandırmak ve bölgenin gelişmişlik seviyesini diğer bölgelere, uygulamaları yerinde koordine etmek ve bu kalkınma projesinin uygulandığı illerdeki yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla teşkil edilmiştir.

Ülkemizin batısıyla olan gelişmişlik farkını azaltmak ve bölgeyi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek amacıyla kurulan DAP İdaresi faaliyete başladığı 2013 yılından itibaren çeşitli sektörlere yönelik programlar uygulayarak bölgede yer alan birçok kamu kurum ve kuruluşunun, yerel yönetimlerin ve üniversitelerin projelerine finansman desteği sağlamıştır.

Bu çerçevede; Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama, Hayvan İçme Suyu Göletleri, Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi, Tarihi Kent Bölgelerinin Canlandırılması, Okuma Kültürünün Geliştirilmesi ve Güneş Enerjisini Destekleme gibi başlıca programlar dahilindeki projeleri finanse etmiştir. 2013 yılından bugüne kadar DAP İdaresi; 2.064 adet projeyi desteklemeye almış olup bu projelere toplam 1,2 milyar TL ödenek tahsis etmiştir.