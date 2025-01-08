Hayat pahalılığının en önemli nedeninin yüksek kiralar olduğuna dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dar gelirliye konut müjdesi geldi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) "2024 Yılı Değerlendirmesi 2025 Yılı Beklentileri" programında konuşan Şimşek, "Dar gelirli vatandaşlarımızın ve ilk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. Hayat pahalılığının en önemli bileşeni kira, bu nedenle de bu alana büyük önem vereceğiz. Depremin etkisi azaldıkça kaynağın en büyük kısmını konut arzı kanalına yönlendireceğiz" dedi.

KIRILGANLIK AZALDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon programını 1.5 yıldır uyguladıklarını belirterek, "Türkiye ekonomisinde kırılganlıkları azalttık, makro finansal istikrarı sağladık. Başladığımız noktaya göre Türkiye ekonomisi daha az kırılgan, makro finansal istikrar daha güçlü. Bütçe disiplinini deprem yaralarını sardığımız bir dönemde tesis ediyoruz" diye konuştu. Şimşek, Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) geçen yıl ağustostaki zirvesine göre 110 milyar doları aşkın düşüş olduğunu söyledi.

TL'YE GÜVEN ARTTI

TL'ye güvenin arttığını dile getiren Şimşek, "TL'ye güven kazandırmadan bu program zaten başarılı olamazdı. Türk Lirası'nın toplam mevduattaki payı yüzde 30 civarından yüzde 60 civarına çıktı. Bu programın uygulamada karşılığı olmasaydı neden bize benzer ülkelere göre risk primimiz 10-15 kat daha fazla düşsün ki?" ifadelerini kullandı. Cari açıktaki düşüşü de işaret eden Şimşek, bunun daha az borç alınacağı anlamına geldiğini, Türkiye'nin brüt dış finansman ihtiyacının azaldığını, net rezervlerin 100 milyar dolardan fazla arttığını anlattı. Şimşek, "Türkiye'nin dış finansmana erişim sorunu kalmadı. Türkiye'nin kredi risk primi düştü. CDS'lerdeki düşüş sayesinde önümüzdeki 5 yıllık dönem için her sene 7 milyar dolar dış borç maliyetlerinde tasarruf sağladık. CDS'leri 200'ün altına çektiğimizde tasarruf daha da artacak. Programın çıktıları teorik değil" değerlendirmesinde bulundu.





ENFLASYONDA HEDEF TEK HANE

Bakan Şimşek enflasyon hedefini de açıklarken, "2025'te hedefimiz dezenflasyonun daha hissedilir olması ve yapısal dönüşümün hızlanması. Bütçe disiplinini sağlamaya devam edeceğiz. Dezenflasyon süreci başladı. Hedefimiz enflasyonu bu sene yüzde 20 civarına çekmek, bir sonraki sene de yüzde 10'lar civarına ve daha sonra tek haneye çekmek" şeklinde konuştu. Uzun vadeli borçlanma faizlerinin ise şu anda yukarı yönlü olduğunu dile getiren Şimşek, bunun belirsizliği yansıttığına dikkati çekti. Şimşek, "20 Ocak'tan sonra ABD'de bu belirsizlik azalacak gibi, o zaman esas uzun vadeli faizlere ilişkin bir değerlendirme yapmak daha kolay olacak" dedi.



TÜRKİYE'NİN ÖNEMİ ARTACAK

Şimşek, 2025'te Avrupa Birliği ve Türkiye'nin yakın coğrafyasında büyümenin hızlanmasının beklendiğini de anımsattı. Şimşek, "Jeopolitik gelişmeler hepimizin radarında ve yakından takip ettiğimiz bir husus. Şunun altını çizmek istiyorum; jeopolitik gelişmeler, Türkiye'nin artan jeopolitik önemini ortaya koyacak, 2025'te bu daha net bir şekilde ortaya çıkmış olacak. Bölgemizdeki gibi birçok sorunun çözümünde Türkiye lider rolünü oynamaya devam edecek ve bu dünyada daha çok takdir edilecek, bu anlamda Türkiye'nin stratejik önemi artmış olacak. Kısa vadede nispeten Türkiye'nin arkasından esme ihtimali olan rüzgârlar söz konusu. Kısa vadede Türkiye ekonomisi ve OVP'yi destekleyici bir ortam var" ifadelerini kullandı. Şimşek ayrıca, Türkiye'nin bölgesinde önemli sanayi ve hizmet üssü olduğunun altını çizdi.