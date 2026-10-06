Darphane yeni para bastı! Sadece 3 bin adet üretildi, 5 bin 250 liradan satışta

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu için hatıra parası çıkardı. "TCG Anadolu Gemisi-Savunma Sanayi Serisi No:2 Gümüş Hatıra Parası", bugün saat 10.00 itibarıyla Darphane'nin satış kanallarından satışa sunuldu.
SADECE 3 BİN ADET BASILDI
Darphane tarafından hazırlanan hatıra parası 31,10 gram ağırlığında ve 38,61 milimetre çapında bulunuyor. 925 ayar gümüşten üretilen paranın nominal değeri 20 lira olarak belirlendi.
Basım adedi 3 bin ile sınırlandırılan hatıra parası, Darphane'nin Beşiktaş'taki Koleksiyon Mağazası ile "emagaza.darphane.gov.tr" adresinden 5 bin 250 liradan satışa çıkarıldı.
Savunma Sanayi Serisi'nin ilk hatıra parası ise T625 GÖKBEY için hazırlanmıştı.
TCG ANADOLU'NUN ÖZELLİKLERİ
Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu, ana görev fonksiyonu olarak amfibi ve hava harekatı gerçekleştiriyor. Gemi, silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) konuşlandırılabildiği ilk gemilerden biri olarak öne çıkıyor.
İnsanlı ve insansız, sabit ve döner kanatlı hava araçlarını konuşlandırma kapasitesine sahip TCG Anadolu, farklı görevlerde kullanılabiliyor.
Uçuş güvertesinde 30'dan fazla hava aracını taşıyabilen gemide, kısa mesafede kalkış ve dikey iniş yapabilen savaş uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları kullanılabiliyor.
TCG Anadolu, sağlık imkanlarıyla da dikkat çekiyor. Gemide ameliyathane, röntgen cihazları, diş tedavi üniteleri, yoğun bakım ve enfeksiyon odaları dahil en az 30 yatak kapasiteli bir hastane bulunuyor. Bu özelliği sayesinde gemi, gerektiğinde insani yardım operasyonlarında hastane gemisi olarak da görev yapabiliyor.