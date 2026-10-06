Darphane yeni para bastı! Sadece 3 bin adet üretildi, 5 bin 250 liradan satışta

TCG ANADOLU'NUN ÖZELLİKLERİ

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu, ana görev fonksiyonu olarak amfibi ve hava harekatı gerçekleştiriyor. Gemi, silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) konuşlandırılabildiği ilk gemilerden biri olarak öne çıkıyor.

İnsanlı ve insansız, sabit ve döner kanatlı hava araçlarını konuşlandırma kapasitesine sahip TCG Anadolu, farklı görevlerde kullanılabiliyor.

Uçuş güvertesinde 30'dan fazla hava aracını taşıyabilen gemide, kısa mesafede kalkış ve dikey iniş yapabilen savaş uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları kullanılabiliyor.

TCG Anadolu, sağlık imkanlarıyla da dikkat çekiyor. Gemide ameliyathane, röntgen cihazları, diş tedavi üniteleri, yoğun bakım ve enfeksiyon odaları dahil en az 30 yatak kapasiteli bir hastane bulunuyor. Bu özelliği sayesinde gemi, gerektiğinde insani yardım operasyonlarında hastane gemisi olarak da görev yapabiliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör