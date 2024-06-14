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Giriş Tarihi: 15.6.2024

Darphanede 5 lira için bayram mesaisi

Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
Darphanede 5 lira için bayram mesaisi
Resmi Gazete'de madeni 5 liraların yayımlanarak tedavüle girme kararının ardından İstanbul Balmumcu'da bulunan Darphane'de hummalı bir çalışma yürütülüyor. Darphane, 9 günlük Kurban Bayramı tatiline rağmen madeni paraların bayramın ardından piyasaya sürülebilmesi için üretimi artırdı.

YÜZYIL LOGOSU
Madeni parada Atatürk rölyefi, Türkiye Yüzyılı logosu ve Türkiye Cumhuriyeti yazısı olacak. Kenar özelliği düz tırtıllı olan paraların çapı 28.15 milimetre, kalınlığı 1.70 milimetre, ağırlığı ise 8.25 gram olarak belirlendi. Paraların ön yüz deseni, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı. Ön yüzde halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldıza, ortada "Türkiye Yüzyılı" logosuna yer verildi. Logonun solunda 5 rakamı, altta "Türk lirası" yazısı ve yazının altında basım yılına yer verildi. Arka yüz deseninde ise Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi ve çevresinde de "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı yer aldı.

PİYASAYA SÜRÜLECEK
Darphanede madeni 5 liraların üretimine başlandı. 9 günlük bayram tatilinde sadece 2 gün izin yapacak olan darphane personeli, madeni 5 liraların bayramın ardından piyasaya sürebilmesi için çalışmaları aralıksız sürdürecek.
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Darphanede 5 lira için bayram mesaisi
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