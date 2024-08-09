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Giriş Tarihi: 9.8.2024 11:27 Son Güncelleme: 9.8.2024 11:29

Darphane'den Cumhuriyet ve gram altın açıklaması

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet altını ve gram altın üretiminin durmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

AA
Darphane’den Cumhuriyet ve gram altın açıklaması

Darphane'den yapılan açıklamada, bazı medya organlarında "çeyrek ve gram altın üretiminin durdurulduğuna yönelik" asılsız haberlerin yer aldığı belirtildi.

Kurum, Cumhuriyet ve gram altın üretiminin durmasının söz konusu olmadığını vurgulayarak şu ifadeler yer aldı:

"Darphane tarafından üretimi yapılmakta olan 22 ayar Cumhuriyet altınlarının (çeyrek, yarım, tam ve benzeri) üretiminde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Piyasada gram altın olarak bilinen basılı altınlar ise 24 ayar olarak asgari 1 gram, azami 100 gram olarak Bakanlık tarafından kuruluş/üretim izni verilen rafinerilerce üretilmeye devam edilecektir. Bu çerçevede kaynağından teyit edilmemiş, manipülatif içerikli hiçbir habere itibar edilmemelidir."

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Darphane'den Cumhuriyet ve gram altın açıklaması
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