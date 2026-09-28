DASK’tan 26 yılda 42 milyar TL ödeme

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26'NCİ yaşını kutlayan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), bugün 11.7 milyon konuta deprem güvencesi sağlıyor. Kurum, kuruluşundan bu yana 1.403 depremde 701 bin 696 dosya için 42 milyar TL'yi aşan hasar ödemesi yaptı. 1999 Marmara Depremi'nin ardından kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) poliçelerden oluşan fon büyüklüğü 30 milyar TL'ye ulaştı. DASK Genel Sekreteri Balkır Demirkan, yeni dönemde hasar değerlendirmelerinde yapay zekâ, poliçe üretiminde ise tapu verilerinin daha etkin kullanılacağını açıkladı.